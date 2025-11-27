Ligue Europa : les résultats complets de la 5e journée

Le LOSC a écrasé le Dinamo Zagreb (4-0) devant son public ce jeudi soir lors de la cinquième journée de Ligue Europa, alors que l’OGC Nice a été étrillé sur la pelouse du FC Porto (3-0) et que Lyon a atomisé le Maccabi Tel Aviv (6-0).
Jeudi 27 novembre
Lille-Dinamo Zagreb : 4-0
Porto-Nice : 3-0
AS Rome-FC Midtjylland : 2-1
Feyenoord Rotterdam-Celtic Glasgow : 1-3
Fenerbahçe-Ferencvaros : 1-1
Viktoria Plzen-Fribourg : 0-0
Ludogorets Razgrad-Celta Vigo : 3-2
PAOK Salonique-Brann : 1-1
Maccabi Tel-Aviv-Lyon : 0-6
Nottingham Forest-Malmö : 3-0
Glasgow Rangers-Sporting Rangers : 1-1
Bétis Séville-FC Utrecht : 2-1
Bologne-Salzbourg : 4-1
Go Ahead Eagles-Stuttgart : 0-4
Racing Genk-FC Bâle : 2-1
Etoile Rouge de Belgrade-FCSB : 1-0
Panathinaïkos-Sturm Graz : 2-1