Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Ligue Europa : les résultats complets de la 5e journée

A l'image de Morgan Sanson, l'OGC Nice a trébuché face au FC Porto (3-0) ce jeudi soir en Ligue Europa. [Miguel Lemos/Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le

Le LOSC a écrasé le Dinamo Zagreb (4-0) devant son public ce jeudi soir lors de la cinquième journée de Ligue Europa, alors que l’OGC Nice a été étrillé sur la pelouse du FC Porto (3-0) et que Lyon a atomisé le Maccabi Tel Aviv (6-0).

Jeudi 27 novembre

Lille-Dinamo Zagreb : 4-0

Porto-Nice : 3-0

AS Rome-FC Midtjylland : 2-1

Feyenoord Rotterdam-Celtic Glasgow : 1-3

Fenerbahçe-Ferencvaros : 1-1

Viktoria Plzen-Fribourg : 0-0

Ludogorets Razgrad-Celta Vigo : 3-2

PAOK Salonique-Brann : 1-1

Maccabi Tel-Aviv-Lyon : 0-6

Nottingham Forest-Malmö : 3-0

Glasgow Rangers-Sporting Rangers : 1-1

Bétis Séville-FC Utrecht : 2-1

Bologne-Salzbourg : 4-1

Go Ahead Eagles-Stuttgart : 0-4

Racing Genk-FC Bâle : 2-1

Sur le même sujet Droits TV : Canal+ conserve l’intégralité de la Ligue des champions, de la Ligue Europa et de la Ligue Conférence jusqu’en 2031 Lire

Etoile Rouge de Belgrade-FCSB : 1-0

Panathinaïkos-Sturm Graz : 2-1

FootballLigue EuropaOGC NiceLOSC

À suivre aussi

Coupe du monde 2026 : France, Ecosse, Algérie... Les surnoms des 48 équipes qualifiées
Football : Emmanuel Macron a rendu visite à l’équipe de France avant la Coupe du monde 2026
Coupe du monde 2026 : qui est cet ancien défenseur brésilien de l’OM sélectionné par le Qatar ?

Ailleurs sur le web

Dernières actualités