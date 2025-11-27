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Rugby : Antoine Dupont va retrouver les terrains avec le Stade Toulousain après plus de huit mois d’absence

Antoine Dupont n'a plus joué avec le Stade Toulousain depuis le mois de janvier dernier. Antoine Dupont n'a plus joué avec le Stade Toulousain depuis le mois de janvier dernier. [Anthony Dibon/Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Victime d’une rupture des ligaments croisés du genou droit en mars dernier, Antoine Dupont devrait retrouver les terrains, ce week-end, avec le Stade Toulousain lors de la réception du Racing 92 en Top 14.

La fin d’une très longue attente. Plus de huit mois après sa terrible rupture des ligaments croisés du genou droit, contractée en mars dernier avec le XV de France contre l’Irlande lors du Tournoi des 6 nations, Antoine Dupont (29 ans) s’apprête à renouer avec la compétition. Le demi de mêlée devrait figurer dans le groupe du Stade Toulousain pour la réception du Racing 92, samedi soir, à l’occasion de la 11e journée de Top 14.

De retour à l'entraînement collectif depuis plusieurs semaines

Le capitaine de Toulouse et des Bleus, qui a récemment prolongé avec le triple champion de France en titre jusqu’en 2031, ne devrait pas commencer la rencontre, mais plutôt entrer en cours de match. Alors qu’il a repris l’entraînement collectif depuis plusieurs semaines, Antoine Dupont aurait pu rejouer, la semaine dernière, lors du déplacement à Montauban (victoire 7-49). Mais le staff toulousain a souhaité le préserver et ne pas précipiter son retour. 

«Antoine a repris l’entraînement avec nous depuis plusieurs semaines, il se sent bien mais son retour à la compétition n’est pas encore d’actualité», avait notamment déclaré l’un des entraîneurs adjoints du Stade Toulousain Virgile Lacombe. Mais le moment est désormais venu.

Le tirage au sort de la Coupe du monde 2027 sera effectué le 3 décembre en Australie.
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Antoine Dupont va réendosser le maillot d’un club haut-garonnais pour la première fois depuis le 19 janvier dernier et le très large succès face à Leicester en Coupe des champions (80-12). Ce jour-là, il avait contribué au festival de son équipe avec deux essais. Et sa dernière apparition en Top 14 remonte au 27 octobre 2024 et le succès écrasant contre Toulon (57-5). Une éternité.

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