17 cartons rouges, bagarre générale, gaz lacrymogène... Un match de foot vire au chaos en Bolivie (vidéo)

Un match de la Coupe de Bolivie s'est terminé par une bagarre générale ce jeudi. Face au chaos, l'arbitre a infligé 17 cartons rouges au total.

Un match nul, deux buts de chaque côté et une qualification pour la demi-finale de la Coupe de Bolivie : la rencontre entre le Real Oruro et Blooming aurait pu en rester là, ce jeudi 27 novembre. C'était compter sans la bagarre générale qui a éclaté dans les toutes dernières minutes, donnant lieu à 17 cartons rouges.

Il s'agissait du quart de final retour de la Copa Pacena et le score, 2-2, signifiait la qualification de Blooming pour la suite de la compétition, cette équipe ayant remporté le match aller 2-1.

Les premiers coups ont été échangé vers la fin de la rencontre et, rapidement, la situation a complètement dégénéré. Les images vidéos montrent le chaos sur le terrain alors que joueurs, remplaçants mais aussi membres du staff participent tous ou presque à la bagarre.

‼️ Caso total en Bolivia: 17 𝐄𝐗𝐏𝐔𝐋𝐒𝐀𝐃𝐎𝐒 (!) e intervención de la policía



😬 El encuentro entre Real Oruro y Blooming acabó en el caos total en lo que se define desde Bolivia como una "vergüenza nacional" pic.twitter.com/txapvtgwjJ — Eurosport.es (@Eurosport_ES) November 27, 2025

Dépassé, l'arbitre, qui avait déjà sorti son carton rouge une fois au cours du match, en a fait usage à 16 reprises en l'espace de quelques minutes. Sept rouges ont été enregistrés du côté du Real Oruro et neuf pour Blooming, en plus de l'exclusion survenue durant la rencontre.

D'après les informations de So foot, la police est intervenue pour séparer les protagonistes et a même dû faire usage de gaz lacrymogène. La scène a été décrite comme une «honte nationale» par les commentateurs qui se sont interrogés sur la suite des événements : les deux équipes sont censées s'affronter à nouveau dans quelques jours, en championnat.