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17 cartons rouges, bagarre générale, gaz lacrymogène... Un match de foot vire au chaos en Bolivie (vidéo)

Joueurs, remplaçants mais aussi membres du staff ont tous ou presque participé à la bagarre. [©X/@Eurosport_ES]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Un match de la Coupe de Bolivie s'est terminé par une bagarre générale ce jeudi. Face au chaos, l'arbitre a infligé 17 cartons rouges au total.

Un match nul, deux buts de chaque côté et une qualification pour la demi-finale de la Coupe de Bolivie : la rencontre entre le Real Oruro et Blooming aurait pu en rester là, ce jeudi 27 novembre. C'était compter sans la bagarre générale qui a éclaté dans les toutes dernières minutes, donnant lieu à 17 cartons rouges.

Il s'agissait du quart de final retour de la Copa Pacena et le score, 2-2, signifiait la qualification de Blooming pour la suite de la compétition, cette équipe ayant remporté le match aller 2-1.

Les premiers coups ont été échangé vers la fin de la rencontre et, rapidement, la situation a complètement dégénéré. Les images vidéos montrent le chaos sur le terrain alors que joueurs, remplaçants mais aussi membres du staff participent tous ou presque à la bagarre.

Dépassé, l'arbitre, qui avait déjà sorti son carton rouge une fois au cours du match, en a fait usage à 16 reprises en l'espace de quelques minutes. Sept rouges ont été enregistrés du côté du Real Oruro et neuf pour Blooming, en plus de l'exclusion survenue durant la rencontre.

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D'après les informations de So foot, la police est intervenue pour séparer les protagonistes et a même dû faire usage de gaz lacrymogène. La scène a été décrite comme une «honte nationale» par les commentateurs qui se sont interrogés sur la suite des événements : les deux équipes sont censées s'affronter à nouveau dans quelques jours, en championnat.

SportFootballBolivie

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