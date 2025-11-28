Basket : la France entame les qualifications de la Coupe du monde 2027 avec une victoire contre la Belgique (79-63)

Avec un groupe grandement remanié, l'équipe de France de basket s'est imposée face à la Belgique (79-63) pour son premier match de qualification au Mondial 2027, ce vendredi 28 novembre, à Rouen.

L'essentiel est fait. Pour son premier match de la campagne de qualification à la Coupe du monde de basket 2027, la formation de Frédéric Fauthoux a connu un démarrage difficile, avant d'obtenir un succès essentiel contre la Belgique (79-63), ce vendredi 28 novembre, dans la Kinderarena de Rouen.

Entrée en matière réussie ✔️



Grâce à une belle 2e mi-temps, les Bleus s'imposent face à la Belgique à Rouen et lancent de la meilleure manière leurs qualifications pour la @FIBAWC 2027 😤#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #FIBAWCpic.twitter.com/Im4UNHAwUo — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) November 28, 2025

Avec un effectif privé de ses cadres évoluant en NBA, mais aussi de la plupart des joueurs évoluant en Euroligue, l'équipe de France a dû composer avec les meilleurs joueurs de la Betclic Elite ainsi que d'autres championnats européens, à l'image du vétéran et habile tireur à 3 points Nicolas Lang (CSP Limoges) ou encore de Killian Tillie (Unicaja).

Poussif, le début de match des Bleus de Frédéric Fauthoux a vu la formation belge s'envoler au score dès les 5 premières minutes (3-11), avant une réaction en fin de premier quart-temps, toujours en faveur de la Belgique (16-17). Bis repetita au deuxième quart-temps, avec un léger avantage en faveur des «Belgian Lions» (29-31).

Un dernier succès en France pour Andrew Albicy

Au retour des vestiaires, la formation française a haussé le ton en créant un premier écart dans le troisième quart-temps (49-45), avant de définitivement plier la rencontre devant le public français dans le quatrième quart-temps (79-63).

Côté tricolore, le meneur Benjamin Sene a terminé meilleur scoreur avec 15 points, 3 rebonds et 4 passes.

[📺 LIVE] 🏀 Qualification Coupe du Monde FIBA 2027

👏 Andrew Albicy fait ses adieux aux supporters des Bleus ! pic.twitter.com/PHZHByx0IC — NBAextra (@NBAextra) November 28, 2025

Une victoire importante pour bien commencer la campagne de qualification pour le Mondial 2027 et un dernier succès sur le sol français avec les Bleus pour Andrew Albicy, qui prendra sa retraite internationale à l'issue de la rencontre contre la Finlande, sa 110e sélection, ce lundi 1ᵉʳ décembre.