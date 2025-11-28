Formule 1 : Oscar Piastri partira en tête de la course sprint au Qatar, Lando Norris 3e, Max Verstappen 6e

Oscar Piastri (McLaren) a remporté les qualifications de la course sprint pour l'avant-dernier rendez-vous de la saison. Au Qatar, George Russell (Mercedes) et Lando Norris (McLaren) s'élanceront à ses côtés.

La course au titre. Le pilote McLaren, Oscar Piastri, a décroché le meilleur tour en piste lors de la séance de qualification pour la course sprint, au Qatar, en bouclant le circuit de Losail en 1:20.055. Derrière lui, George Russell a pris la deuxième place sur la grille de départ, suivi par Lando Norris, actuel leader du championnat. L'autre concurrent au titre, Max Verstappen, s'élancera de la sixième place.

Cette séance de qualification a été très serrée puisque les dix premiers pilotes ont terminé dans la même seconde. Fernando Alonso, mais surtout Yuki Tsunoda, ont étonné le public avec leur résultat. L'Espagnol s'est hissé à la quatrième place tandis que le pilote nippon a décroché un meilleur temps que son coéquipier néerlandais et s'est classé à la cinquième place.

Le titre va se jouer dès samedi

Le Grand Prix du Qatar est l'avant-dernière manche du championnat du monde de Formule 1. Il ne reste que trois concurrents pour le titre à l'entame de ce week-end décisif. Grâce à ses 390 points, Lando Norris pourrait bien décrocher le titre.

Face à lui, son coéquipier Oscar Piastri ainsi que Max Verstappen sont à égalité au classement avec 366 points. Le Britannique, Lando Norris, doit remporter seulement deux points de plus que ses concurrents sur l'ensemble du week-end, alors qu'il pourrait glaner 33 points en remportant la course sprint et la course principale.