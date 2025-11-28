Mondial féminin de handball 2025 : la France s'impose facilement après un festival offensif face à la Tunisie (43-18)

Les joueuses de l'équipe de France de handball se sont largement imposées face à la Tunisie (43-18) ce vendredi dans leur premier match du Mondial 2025.

L'équipe de France féminine de handball a entamé la défense de son titre mondial avec sérieux et la manière vendredi contre la modeste Tunisie (43-18) à Bois-le-Duc (Pays-Bas). Conséquence d'un premier tour qui n'élimine que huit des trente-deux équipes, elle validera sa qualification pour le tour principal en cas de succès dimanche contre la Chine, elle aussi écrasée par la Pologne (36-20).

Les Bleues devraient ainsi bénéficier d'un deuxième match de travail après cette entrée en lice réussie après une dizaine de minutes de rodage, où elles ont affiché de coupables largesses défensives, laissant les Tunisiennes trouver des intervalles et leur pivot Mouna Jlezi (3/3). Elles avaient ainsi encaissé six buts (6-6) au bout de 11 minutes.

Mais elles ont rapidement rectifié le tir (14-8, 22e, 21-12 à la mi-temps, 28-14, 39e), d'abord en resserrant les boulons en défense, puis en passant à une défense en «1-5», avec Méline Nocandy en position avancée pour gêner la circulation de balle.

«On a su réguler»

«Ce qui est intéressant, c'est qu'on a su réguler, changer un peu de braquet dans la profondeur défensive. C'est plutôt intéressant, mais il faut regarder plus finement ce qu'elles (les Tunisiennes) ont réussi à faire dans les 10 premières minutes pour pouvoir rebondir contre la Chine», a déclaré Sébastien Gardillou au micro de BeIN Sports.

Les joueuses du sélectionneur, qui vit sa deuxième compétition sur le banc après une première achevée au pied du podium (Euro-2024), se sont globalement régalées dans le jeu de transition, sur contre-attaques.

En particulier les ailières, dont la droitière Suzanne Wajoka (10/10), parmi ces nouveaux visages au sein d'une formation privée de cinq cadres : quatre pour l'ensemble de la compétition (Laura Glauser blessée, Estelle Nze Minko, Laura Flippes et Chloé Valentini, toutes trois en congé maternité), et une (la capitaine Grâce Zaadi) qui soigne à Paris une béquille à une cuisse.