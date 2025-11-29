«Je voulais un défi à la hauteur de l’arrêt du tabac» : Vincent Pellaumail est passé de 80.000 cigarettes à 118 marathons réalisés en 2025

À l’occasion du «Mois sans tabac» qui se termine dimanche, Vincent Pellaumail, ancien fumeur, passé de 80.000 cigarettes consommées en 12 ans, à 5.002 kilomètres de courses cumulées depuis le début d'année (soit 118 marathons), livre pour CNEWS son parcours et son travail quotidien pour lutter contre le fléau du tabagisme en France.

Plusieurs défis homériques en guise d’inspiration pour le grand public. Fumeur régulier dès 14 ans, Vincent Pellaumail a fumé près de 80.000 cigarettes au cours de sa vie avant d’arrêter définitivement le tabac à 26 ans.

Pour inspirer les 12 millions de fumeurs recensés en France, il a pris le pari fou de réaliser sept marathons en sept jours, une décennie après l’arrêt définitif de la nicotine. Un pari réussi en mars dernier en Espagne et largement suivi par sa communauté sur les réseaux sociaux, avec notamment 130.000 abonnés sur TikTok. Au total, il a réalisé depuis le début d'année 5.002 kilomètres de running, soit 118 marathons ou l'équivalent d'un Paris-Moscou.

À travers deux ouvrages (le premier intitulé «Les 7 clés pour se libérer du tabac» publié aux éditions Marabout en octobre 2024 et le second baptisé «77 mantras pour se libérer définitivement du tabac» sorti en avril dernier), il a d’abord tenté d’expliquer sa méthode pour se libérer des mécanismes de la nicotine puis il a donné des conseils pour se sevrer définitivement de ce manque.

Comment avez-vous eu le déclic pour mettre un terme au tabagisme alors que vous étiez un fumeur régulier depuis plusieurs années ?

Cela ne s’est pas fait d'un seul coup, mais en fait, c'est une prise de conscience de ce qu'est le mécanisme de l'addiction. Pendant que j'étais addict, je pensais que j'étais libre de fumer et que j'avais envie de fumer. Je pensais que c'était mon plaisir de fumer… On ne voit pas que le manque est notre normalité et que la cigarette soulage simplement le temps d'un instant le manque. Et moi, quand j'étais dans cette dynamique, je ne voulais même pas arrêter de fumer parce que la cigarette, c'était comme ma bouée de sauvetage, c'était comme ma meilleure amie.

Après 12 années de tabagisme régulier, j'ai vu un médecin qui m'a parlé de la nicotine. Je ne connaissais pas ce produit, donc j’ai entamé quelques recherches et lu quelques livres sur le sujet. C’est donc grâce à cette rencontre que j’ai pu comprendre les mécanismes liés au tabac. J’ai donc accepté ma situation de drogué et j’ai décidé de m’en extraire.

Quand on m'a expliqué les mécanismes de l'addiction, j'ai compris que j'étais drogué et que je vivais quelque chose que je n'avais pas choisi et que je subissais depuis l'âge de 14 ans. Quand j’ai compris ça et qu'on m’a dit qu'on pouvait s'en libérer en se sevrant, j’ai accepté le sevrage pour pouvoir retrouver mon état initial. J’avais juste envie d'une chose, c'était de retrouver l'état naturel que je devais avoir.

Comment peut-on combattre ce fléau qui touche beaucoup de Français, particulièrement chez les jeunes ?

On ne veut pas sortir la population du tabac. C’est une drogue d’État. D’ailleurs, l’État avait des parts dans la SEITA (Société d’exploitation industrielle des tabacs et des allumettes) pendant un moment avant d’être obligé d'en sortir.

Il y a un pays qui a mis en place une règle intéressante, c’est la Nouvelle-Zélande. Elle a reconnu la nicotine comme substance addictive en disant que quand on est sous substance de la nicotine, on en est victime. La vraie règle à prendre en France, ce serait d’interdire ce produit à la nouvelle génération.

L’industrie représente 800 milliards d’euros de chiffre d’affaires annuel dans le monde. Il y a une addiction encore plus forte que la nicotine, c’est l'argent, et des gens sont prêts à tout pour en avoir.Qu’existe-t-il de mieux dans ce cas que de rendre des gens dépendants, car ils vont consommer tout le reste de leur vie ?

Toutes les 7 secondes, quelqu’un meurt du tabac dans le monde

En moyenne, un fumeur fume 250.000 cigarettes en 50 ans. Toutes les 7 secondes, quelqu’un meurt du tabac dans le monde, soit 8 millions de morts chaque année. En France, c’est 70.000 morts chaque année et 45.000 cancers chaque année, soit 7 morts par jour.

Le problème de l’addiction, ce n’est pas le cancer. Le cancer, c’est simplement la conséquence. Le problème de l’addiction, c’est la perte de contrôle. On ne contrôle plus notre comportement, pas parce qu’on est faible ou qu’on n’a pas de volonté, mais parce qu’on est sous l’emprise d’une drogue.

Il faut donc classifier la nicotine comme substance addictive, au même titre que la cocaïne ou l’héroïne. On verra ainsi que les gens ne sont pas coupables de leur addiction, mais bien victimes de celle-ci.

Que pensez-vous des différentes mesures gouvernementales visant à fixer des hausses successives sur les produits du tabac au cours des dernières décennies ?

C’est la plus grande hypocrisie au monde. Dans les années 1990, l’État empochait entre 2 et 3 milliards d’euros de taxes. Maintenant, il empoche 17 milliards d’euros de taxes. Le nombre de fumeurs a pourtant quasiment stagné en pourcentages.

On parle d’une addiction. Quelqu’un qui est drogué à l’héroïne, que sa dose coûte 50 ou 100 euros, ça ne l’arrêtera pas, car il voudra prendre sa dose. Je vois des gens aujourd’hui qui dépensent entre 300 et 400 euros par mois. C’est la double peine. C’est un restaurant ou des cadeaux en moins pour les enfants. Je connais même des personnes qui ne mangent pas les trois derniers jours du mois pour pouvoir fumer.

Augmenter le prix du tabac, c’est soit de l’incompétence, soit de la manipulation

Pour le fumeur, la nicotine devient un produit de première nécessité. Il a besoin de sa dose donc peu importe le prix, il va consommer. Plus il va payer cette drogue chère, plus il va lui donner de la valeur et plus, il sera accro psychologiquement. Augmenter le prix du tabac, c’est soit de l’incompétence, soit de la manipulation, car on devient encore plus accro psychologiquement.

Comment avez-vous eu l’idée de réaliser des exploits sportifs pour inspirer des fumeurs à mettre un terme définitif à la nicotine ?

Je voulais véhiculer une image positive de l’arrêt du tabac. À ce moment-là, je bossais pour une application française dénommée «Kwit» pour communiquer sur les aspects positifs de cet arrêt. J'allais déjà beaucoup courir, car quand je suis sorti de l’addiction, j’ai pris soin de moi.

Quand j’avais 26 ans, j’étais incapable de monter 3 étages sans être essoufflé. En arrêtant le tabac, j’avais repris une bonne forme physique et je me suis dit qu’il fallait faire quelque chose qui marque les esprits. L’idée était alors de réaliser sept marathons et de livrer sept conseils pour arrêter de fumer à la fin de chaque marathon.

Je voulais donner espoir aux gens. Je voulais donc un défi à la hauteur de l’arrêt du tabac. Quand je voulais arrêter de fumer, c’était quelque chose d’impossible dans mon imaginaire. C’était une montagne infranchissable, car comme je ne comprenais pas les mécanismes, j’étais mon propre adversaire. Quand on parle de sept marathons en sept jours, dans l’esprit de tout le monde, c’est aussi quelque chose d’impossible.

Je coach aujourd’hui, mais je le fais par l’exemple, en courant, en ayant une bonne hygiène de vie… J’ai un état d’esprit positif et j’essaie de véhiculer ça pour donner aux gens l’envie de s’en sortir puisqu’une fois qu’on s’en sort, la vie change.

À partir de combien de temps avez-vous un vrai changement au sein de votre corps ?

Au début, quand j’ai commencé à courir, je courrais à peine trois kilomètres, mais ça va assez vite sur l’aspect du souffle. Au bout d’un mois, on a déjà un vrai ressenti. Au bout de six mois, on retrouve un souffle et après un an, je dirais que c’est incroyable.

Déjà, dès les premières 48 heures, quand on n’a plus de monoxyde de carbone dans le sang, on respire beaucoup mieux. Après, c'est un cercle vertueux, quand on se met à faire du sport, on va progresser niveau cardio et pulmonaire.

On sort d’un cercle vicieux pour créer un cercle vertueux. Quand on sort de cette addiction, on prend plus soin de soi, notamment aussi via l’alimentation. Dans ma tête, j’ai aussi fait les liens avec ma dépendance au sucre et au gras. Mon alimentation n’est pas parfaite, mais elle s’est grandement améliorée. J’étais dans un sale état à 26 ans, avec la peau grise. Je suis plus en forme maintenant à 40 ans que je ne l’étais à 26 ans.