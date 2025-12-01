Football : Cristiano Ronaldo parvient à marquer un but à un robot imbattable (vidéo)

Cristiano Ronaldo est parvenu à marquer un but à un robot confectionné par un ancien ingénieur à la Nasa et présenté comme imbattable.

Rien ni personne n’est fort pour Cristiano Ronaldo. Lors de la dernière trêve internationale, l’attaquant portugais s’est vu proposer un défi pour le moins cocasse : marquer un but à un gardien robot confectionné par Mark Robert, youtubeur américain et ancien ingénieur à la Nasa. Et si le robot, doté d’intelligence artificielle, est présenté comme imbattable grâce à sa capacité d’analyser les tirs, de se déplacer à grande vitesse et d’occuper toute la hauteur de la cage, le quintuple Ballon d’or a accepté de relever le challenge.

Cristiano Ronaldo a été mis au défi par le Youtubeur Mark Rober : battre son robot gardien.



CR7 a trouvé la faille 👀🔥 pic.twitter.com/G4GKt7eHEl — Gio CR7 (@ArobaseGiovanny) November 29, 2025

Et comme attendu, la mission n’a pas été simple pour le joueur de 40 ans. Sous le regard amusé de plusieurs coéquipiers de l’équipe du Portugal, l’attaquant d’Al-Nassr (Arabie saoudite) a multiplié les tentatives et les tirs au but sans parvenir à tromper la vigilance de la machine. «Il est meilleur que certains de mes coéquipiers gardiens !», a-t-il notamment lâché sous couvert d'humour, ressassant ces échecs.

Et alors qu’il était sur le point de baisser les bras et de renoncer, Cristiano Ronaldo a décelé une petite faille chez le robot, qu’il n’a pas manqué d’exploiter. Plutôt que de miser sur la force, il a opté pour la précision, en visant un tout petit espace libre entre les bras du «gardien» et le poteau. L’ancien joueur du Real Madrid, de Manchester United ou encore de la Juventus Turin s’est alors élancé et a parfaitement placé le ballon pour marquer.

Preuve que, humain ou robot, il est pratiquement impossible de résister à l’homme aux plus de 950 buts (clubs et sélections confondus) depuis le début de sa carrière.