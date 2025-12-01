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France-Pologne, Mondial féminin de handball 2025 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Les Bleues ont battu les Chinoises dimanche pour leur deuxième match dans ce Mondial. [Newspix / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Qualifiée pour le tour principal du Mondial féminin de handball 2025, l’équipe de France affronte la Pologne ce mardi 2 décembre avec l’objectif de finir à la première place de sa poule.

Poursuivre sur la lancée.  L'équipe de France féminine de handball, qualifiée dimanche pour le tour principal du Mondial de handball 2025, affronte son homologue polonaise pour son troisième match dans la compétition ce mardi.

Après les deux très beaux succès contre la Tunisie (43-18) et la Chine (47-21) aux Pays-Bas, les Bleues vont tenter de décrocher la première place de la poule F contre une formation qui compte également deux victoires.

Sur le même sujet Mondial féminin de handball 2025 : les résultats complets de l’équipe de France Lire

Programme TV

France-Pologne
Mondial féminin de handball 2025 
Mardi 2 décembre
21h sur TF1 et beIN SPORTS 1

équipe de France féminineHandballQuelle heure quelle chaîneMondial de handballPologne

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