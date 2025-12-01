France-Pologne, Mondial féminin de handball 2025 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Qualifiée pour le tour principal du Mondial féminin de handball 2025, l’équipe de France affronte la Pologne ce mardi 2 décembre avec l’objectif de finir à la première place de sa poule.

Poursuivre sur la lancée. L'équipe de France féminine de handball, qualifiée dimanche pour le tour principal du Mondial de handball 2025, affronte son homologue polonaise pour son troisième match dans la compétition ce mardi.

Après les deux très beaux succès contre la Tunisie (43-18) et la Chine (47-21) aux Pays-Bas, les Bleues vont tenter de décrocher la première place de la poule F contre une formation qui compte également deux victoires.

Programme TV

France-Pologne

Mondial féminin de handball 2025

Mardi 2 décembre

21h sur TF1 et beIN SPORTS 1