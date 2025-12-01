Hockey sur glace : une énorme bagarre éclate entre Grenoble et Angers (vidéo)

Ce dimanche 30 novembre, le match de hockey sur glace entre les Brûleurs de Loups de Grenoble et les Ducs d’Angers a été le théâtre d’une bagarre générale.

Un choc qui a totalement dégénéré. Les Brûleurs de Loups de Grenoble ont battu les Ducs d'Angers (6-4), dimanche lors de la 21e journée de saison régulière de Ligue Magnus, dans ce qui était la revanche de la dernière finale. Jusqu’ici aucun problème, sauf quand ce match de hockey sur glace s’est transformée en bagarre générale.

A la 15e minute du deuxième tiers-temps de cette rencontre, une provocation du gardien angevin a poussé à bout les joueurs grenoblois avec notamment un jet de palet sur l’un d’eux alors que le jeu été arrêté.

Le pétage de plomb de Crinon qui agresse Gaborit avant de le marteler de coups, frappe Halley puis O’Connor. On le savait pas intelligent le garçon mais que c’est moche…#SLMhockeypic.twitter.com/Wwtr8U2Sdc — Rom BN (@RomBnst) November 30, 2025

Des coups de poings ont été donnés des deux côtés. Le portier Matthew O’Connor, qui a fini avec une arcade sourcilière ouverte, a été logiquement expulsé.

«Ce qu'il s'est passé est très regrettable. Je suis triste, il y a des lignes à ne pas franchir. Le hockey n'en sort pas grandi», a confié Jonathan Paredes, l'entraîneur d'Angers au Dauphiné Libéré.