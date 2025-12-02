«C’est une excellente opportunité» : le Français Isack Hadjar nommé nouveau coéquipier de Max Verstappen chez Red Bull

Le pilote français Isack Hadjar a été désigné coéquipier de Max Verstappen chez Red Bull à partir de la saison prochaine, remplaçant Yukia Tsunoda qui se retrouve sans volant.

Une très belle promotion. A quelques jours du dernier Grand Prix à Abou Dhabi, qui livrera le verdict de cette saison de Formule 1, Isack Hadjar a été désigné coéquipier de Max Verstappen chez Red Bull en 2026. Le jeune pilote français (21 ans) remplace le Japonais Yukia Tsunoda qui se retrouve lui sans volant.

«Je suis extrêmement reconnaissant envers Oracle Red Bull Racing de m’avoir donné l’opportunité et la confiance de courir au plus haut niveau de la Formule 1. Après tous les efforts que j’ai fournis depuis mon arrivée dans l’équipe junior, c’est une récompense incroyable. J’ai connu des hauts et des bas tout au long de ma carrière, et ils ont toujours cru en moi et m’ont toujours encouragé», s’est-il félicité.

Ce choix de l’écurie autrichienne est une juste récompense pour Isack Hadjar, qui a impressionné pour sa première saison dans la catégorie reine du sport automobile avec Racing Bulls. Il est notamment monté sur son premier podium au Grand Prix des Pays-Bas à la fin du mois d'août et pointe à la 10e place du classement des pilotes avec 51 points. Et ses performances ainsi que ses résultats ont convaincus les dirigeants de le nommer au côté du quadruple champion du monde néerlandais.

«Cette année avec Visa Cash App Racing Bulls a été absolument fantastique. J’ai beaucoup appris et décroché mon premier podium. Je me sens bien meilleur en tant que pilote et en tant que personne, grâce au soutien et à la préparation de l’équipe. Je me sens prêt à rejoindre Oracle Red Bull Racing et je suis heureux et fier qu’ils partagent ce sentiment», a confié le Français.

Et s’il n’est pas simple d’être le coéquipier de Max Verstappen, Sergio Pérez, Liam Lawson ou encore Yuki Tsuno peuvent en témoigner, Isack Hadjar se sent prêt à relever le défi. «C’est une excellente opportunité ; travailler avec les meilleurs et apprendre de Max (Verstappen) est quelque chose que j’attends avec impatience», a affirmé Isack Hadjar, qui sera remplacé par le Britannique Arvid Lindblad chez Racing Bulls.

Mais avant de s’installer dans le baquet de la Red Bull, le pilote tricolore a une dernière course à disputer, ce week-end, avec le Grand Prix d’Abou Dhabi, où son futur partenaire Max Verstappen tentera de décrocher un 5e titre de champion du monde consécutif. Et la lutte promet d’être intense avec Lando Norris et Oscar Piastri, qui peuvent également être sacrés sur le tracé de Yas Marina.