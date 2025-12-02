Football : un international anglais arrêté dans un aéroport après des accusations de tentative de viol

Soupçonné de tentative de viol, un ancien international anglais a été arrêté, ce week-end, dans un aéroport avant d’être libéré sous caution le temps de l’enquête.

Il a tenté de quitter le pays. Un ancien international anglais, qui a évolué en Premier League et en équipe d’Angleterre dans les années 2010, a été arrêté, ce week-end, à l’aéroport de Stanstad, situé au nord de Londres, a révélé The Sun.

Alors que son nom n’a pas été divulgué pour des raisons légales, il a été appréhendé par les autorités au niveau du contrôle des passeports.

Une plainte déposée par son ancienne compagne

«Il traversait le contrôle des passeports lorsqu’il a été discrètement mis à l’écart par les agents des services frontaliers», a indiqué une source au média britannique. L'individu était recherché par la police après une plainte déposée il y a plusieurs semaines par son ancienne compagne pour tentative de viol.

L’ancien joueur a été conduit au poste de police, où ses empreintes digitales, ainsi qu’un échantillon d’ADN et une photo d’identité judiciaire ont été prélevés. Incarcéré pendant plusieurs heures, il a été libéré sous caution jusqu’à la fin de l’enquête. «Un homme a été arrêté, soupçonné de tentative de viol, et libéré sous caution jusqu'à une date fin février 2026, le temps que nous poursuivions notre enquête», a indiqué la police.

De son côté, la plaignante a été interrogée par des agents spécialisés dans les crimes sexuels, qui lui ont notamment proposé un accompagnement et un soutien psychologique.