«Je n’en suis pas encore sûr» : les confidences de la légende du golf Tiger Woods sur la suite de sa carrière

Ce mardi, devant la presse, Tiger Woods, légende du golf, s’est confié sur la suite de sa carrière après une récente opération du dos.

Va-t-il prendre sa retraite ? Le golfeur star Tiger Woods, qui aura bientôt 50 ans, a écarté mardi la perspective d'un retour prochain à la compétition, étant donné la «lenteur» de sa convalescence après une opération du dos subie en octobre. Pour autant, il n’est pas encore question de parler de retraite.

«Ce n'est pas aussi rapide que je le souhaiterais, a confié l'Américain, interrogé sur son programme de remise en forme, en marge du Hero World Challenge, le tournoi sur invitation qu'il organise aux Bahamas chaque année. Je suis encore très loin (de pouvoir déterminer un calendrier pour 2026).»

Confiant sur ses chances de retrouver la compétition

«J'ai seulement hâte de pouvoir jouer à nouveau, laissez-moi faire ça, et ensuite je verrai quel sera le programme, a confié celui qui a été 15 fois vainqueur d'un Majeur de golf. Malheureusement, j'ai déjà connu cette période de rééducation, et il faut y aller pas à pas.»

Tiger Woods a subi plusieurs interventions chirurgicales depuis sa dernière apparition sur un parcours, lors du British Open disputé en juillet 2024. Mi-octobre, il s'est fait opérer pour remplacer un disque lombaire dans le bas du dos. En 2021, il avait été grièvement blessé aux jambes dans un accident de voiture.

Will Tiger Woods play on the Champions Tour in 2026?



“I’m probably gonna play 25 events on both Tours.” 😂 💀 pic.twitter.com/uMp0mQdK7A — GOLF.com (@GOLF_com) December 2, 2025

«J'ai reçu le feu vert la semaine dernière pour taper des chips (coup d'approche joué à proximité du green) et des putts (coup joué sur le green), donc c'est bien, a-t-il révélé. La rééducation est lente. Je ne peux pas faire grand-chose après le remplacement d'un disque. Vraiment pas grand-chose. Ça va prendre du temps.»

L'Américain demeure néanmoins confiant sur ses chances de retrouver la compétition un jour. «J'aimerais pouvoir rejouer au golf, simplement, a-t-il assuré. Je n'ai pas joué au golf depuis longtemps. Ça a été une année difficile.»