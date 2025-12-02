«Regarde-moi quand je te parle» : le nouveau coup de colère de Kylian Mbappé contre les arbitres du match entre le Real Madrid et Gérone

Kylian Mbappé était une nouvelle fois remonté contre le corps arbitral après le 3e match nul consécutif concédé, dimanche soir, par le Real Madrid sur la pelouse de Gérone en Liga (1-1).

Sa frustration se fait de plus en plus ressentir. Accroché par le Rayo Vallecano (0-0) puis à Elche (2-2), le Real Madrid a concédé un 3e match nul consécutif, ce week-end, sur la pelouse de Gérone en Liga (1-1). Et au cours de la rencontre, Kylian Mbappé, qui a égalisé sur pénalty et inscrit son 14e but de la saison en championnat, est apparu, une nouvelle fois, remonté contre le corps arbitral. Et particulièrement le 4e arbitre.

Il a insulté un arbitre la semaine passée

Mécontent d’une décision, le capitaine de l’équipe de France s’est emporté contre l’officiel, d’après une séquence du diffuseur Movistar Plus+. «Regarde-moi quand je te parle», a lancé l’ancien joueur de Monaco et du PSG à l’arbitre, concentré sur ce qu’il se passait sur la pelouse. Ce dernier a tenté de calmer l’attaquant français sans grand résultat. «Pourquoi tu regardes là-bas ? Regarde-moi quand je te parle», a à nouveau lâché Kylian Mbappé avant de finalement s’écarter.

La semaine passée, le champion du monde 2018 s’était déjà fait remarquer en invectivant l’arbitre à la fin du match contre Elche. Agacé par certaines décisions et le manque de temps additionnel, il avait tenté d’obtenir des explications auprès des arbitres à la fin du match. Et alors qu’il n’avait pas obtenu de réponses, il avait insulté l’arbitre principal de «sale con», écopant au passage d’un carton jaune.

Avec sa série de trois matchs nuls d’affilée, le Real Madrid a rétrogradé à la 2e place du classement à un point du FC Barcelone. Et les coéquipiers de Kylian Mbappé tenteront de renouer avec le succès, ce mercredi, lors de leur déplacement sur le terrain de l’Athletic Bilbao.