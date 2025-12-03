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Coupe du monde de rugby 2027 : voici le groupe complet du XV de France

La Coupe du monde aura lieu du 1er octobre au 13 novembre 2027 en Australie. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le XV de France connait ses trois adversaires pour la Coupe du monde de rugby 2027 après le tirage au sort effectué ce mercredi 3 décembre.

Très abordable. Ce mercredi, le tirage au sort de la phase de groupes de la Coupe du monde de rugby 2027 a rendu son verdict à Sydney (Australie), et le XV de France se retrouve plutôt chanceux.

Dans le chapeau 1 avant le tirage, les Bleus ont été placés dans le groupe E et ont ainsi hérité du Japon (chapeau 2), des États-Unis (chapeau 3) et des Samoa (chapeau 4).

Et justement, le fait d’être placé dans cette poule E garantit un parcours «ouvert», sans croiser de premier de poule jusqu’en demi-finale, et offrira une opposition face au deuxième du groupe D, qui pourrait être l'Ecosse, en huitièmes, avant un quart face au vainqueur du match entre les deuxièmes des poules C et F, qui pourrait être le pays de Galles ou les Fidji.

Pour rappel, la Coupe du monde aura lieu du 1er octobre au 13 novembre 2027 en Australie.

Le XV de France sera opposé à la Nouvelle-Zélande pour son premier match dans le Championnat des nations.
Sur le même sujet Rugby : le calendrier complet du XV de France lors du Championnat des nations 2026 Lire

Le groupe du XV de France

France
Japon
Etats-Unis
Samoa

RugbyCoupe du monde de RugbyCoupe du monde 2027XV de FranceSport

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