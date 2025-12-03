Football : une journaliste s’effondre sur le terrain en plein direct en Angleterre (vidéo)

Victime d’un malaise en plein direct, une journaliste anglaise s’est effondrée, mardi soir, sur le terrain avant le match amical entre l’Angleterre et le Ghana.

La scène a provoqué une vive inquiétude. A la présentation du match amical féminin entre l’Angleterre et le Ghana (2-0), mardi soir, Laura Woods a été victime d’un malaise et s’est soudainement effondré en plein direct sur le terrain du St Mary’s stadium de Southampton. Alors qu’elle venait de revenir à l’antenne après un congé maternité en début d’année, la jeune femme est tombée en avant, mais elle a été rattrapée par l’ancien attaquant d’Arsenal Ian Wright et l’ancienne internationale Anita Asante, qui étaient présents à ses côtés.

Credit to @IanWright0 he was super alert there!



Hope Laura Woods is ok 🙏 pic.twitter.com/EXBD0SjN9v — Oli Bennet (@unknowns_k33816) December 2, 2025

Et elle n’a pas été mesure de poursuivre la présentation du programme. Après une longue pause publicitaire, elle a été remplacée en urgence par la journaliste Katie Shanahan, qui devait initialement officier au bord du terrain. Et à la mi-temps de la rencontre, elle s’est voulue rassurante sur l’état de santé de Laura Woods. «Comme vous le savez peut-être tous, Laura Woods est tombée malade au début du programme, mais nous tenons à vous rassurer, elle va bien. Nous lui envoyons tout notre amour», a-t-elle indiqué.

Un peu plus tard, Laura Woods a elle aussi donné des nouvelles réconfortantes dans une story sur son compte Instagram. «Désolée d’avoir inquiété tout le monde, je vais bien. Les médecins m’ont dit que c'était probablement un virus. J’ai juste besoin de me reposer et de bien m’hydrater. Je suis vraiment gênée que ce soit arrivé à la télé, mais un grand merci à mes collègues qui se sont vraiment bien occupés de moi», a-t-elle posté. Plus de peur que de mal.