Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Football : une journaliste s’effondre sur le terrain en plein direct en Angleterre (vidéo)

La journaliste s'est effondrée avant le match amical entre l'Angleterre et le Ghana. La journaliste s'est effondrée avant le match amical entre l'Angleterre et le Ghana. [PA Images / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le

Victime d’un malaise en plein direct, une journaliste anglaise s’est effondrée, mardi soir, sur le terrain avant le match amical entre l’Angleterre et le Ghana.

La scène a provoqué une vive inquiétude. A la présentation du match amical féminin entre l’Angleterre et le Ghana (2-0), mardi soir, Laura Woods a été victime d’un malaise et s’est soudainement effondré en plein direct sur le terrain du St Mary’s stadium de Southampton. Alors qu’elle venait de revenir à l’antenne après un congé maternité en début d’année, la jeune femme est tombée en avant, mais elle a été rattrapée par l’ancien attaquant d’Arsenal Ian Wright et l’ancienne internationale Anita Asante, qui étaient présents à ses côtés.

Et elle n’a pas été mesure de poursuivre la présentation du programme. Après une longue pause publicitaire, elle a été remplacée en urgence par la journaliste Katie Shanahan, qui devait initialement officier au bord du terrain. Et à la mi-temps de la rencontre, elle s’est voulue rassurante sur l’état de santé de Laura Woods. «Comme vous le savez peut-être tous, Laura Woods est tombée malade au début du programme, mais nous tenons à vous rassurer, elle va bien. Nous lui envoyons tout notre amour», a-t-elle indiqué.

Le joueur a évolué en Premier League et en équipe d’Angleterre dans les années 2010.
Sur le même sujet Football : un international anglais arrêté dans un aéroport après des accusations de tentative de viol Lire

Un peu plus tard, Laura Woods a elle aussi donné des nouvelles réconfortantes dans une story sur son compte Instagram. «Désolée d’avoir inquiété tout le monde, je vais bien. Les médecins m’ont dit que c'était probablement un virus. J’ai juste besoin de me reposer et de bien m’hydrater. Je suis vraiment gênée que ce soit arrivé à la télé, mais un grand merci à mes collègues qui se sont vraiment bien occupés de moi», a-t-elle posté. Plus de peur que de mal.

FootballAngleterreMalaisejournaliste

À suivre aussi

Football : l'improbable licenciement du sélectionneur du Cameroun à quelques jours de la CAN 2025
Cristiano Ronaldo est parvenu à déceler une petite faille chez le robot.
Football : Cristiano Ronaldo parvient à marquer un but à un robot imbattable (vidéo)
Kylian Mbappé s'en est pris au 4e arbitre du match entre le Real Madrid et Gérone.
«Regarde-moi quand je te parle» : le nouveau coup de colère de Kylian Mbappé contre les arbitres du match entre le Real Madrid et Gérone

Ailleurs sur le web

Dernières actualités