Football : voici où se disputera l’Euro féminin de football 2029

L’Allemagne a décroché l’organisation de l’Euro 2029 féminin de football ce mercredi 3 décembre, comme l’a officialisé l’UEFA.

Elle était grande favorite. L’Allemagne organisera l'Euro 2029 féminin de football, préférée mercredi par l'UEFA à la Pologne et au tandem Suède-Danemark, avec pour promesse d'accélérer l'essor du football féminin.

Géant du football féminin avec ses huit titres continentaux et déjà deux Euros organisés (1989, 2001), le pays paraissait d'autant plus favori qu'il reste sur l'accueil largement salué du Championnat d'Europe masculin en 2024.

la France n'a pas retenté sa chance

L’Allemagne, qui était revancharde après avoir vu la Fifa lui préférer en 2024 le Brésil pour accueillir le Mondial 2027, présente huit stades surpassant nettement les exigences de jauge de l'UEFA. Si celui de Wolfsburg offre seulement 26.000 sièges, Leipzig, Cologne et Hanovre dépassent les 40.000, Düsseldorf et Francfort les 50.000, Dortmund et l'Allianz Arena de Munich les 60.000.

Au total, l'Allemagne vise «plus d'un million de billets vendus» contre 657.291 cet été en Suisse, un critère important puisque l'Euro féminin demeure déficitaire pour l'UEFA malgré son succès populaire croissant. Le pays met également en avant sa centralité et son réseau ferroviaire dense, un atout déjà apprécié en Suisse qui avait réussi à acheminer 86% de ses détenteurs de billets en transports publics, à pied ou à vélo.

Candidate malheureuse face à la Suisse pour l'édition 2025, la France n'avait pas retenté sa chance, à la différence de la Pologne et du tandem Danemark-Suède - cette fois sans ses voisins finlandais et norvégiens.

Italie et Portugal avaient pour leur part retiré leurs dossiers pour se concentrer sur la co-organisation de deux tournois masculins, respectivement l'Euro 2032 avec la Turquie et le Mondial 2030 avec l'Espagne et le Maroc.