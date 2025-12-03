Formule 1 : combien Isack Hadjar va-t-il toucher chez Red Bull ?

Désigné comme nouveau coéquipier de Max Verstappen la saison prochaine, le pilote français Isack Hadjar va toucher un salaire plus conséquent au sein de l’écurie Red Bull.

Il va passer dans une tout autre dimension. Après une première saison en Formule 1 passée chez Racing Bulls, Isack Hadjar sera le nouveau coéquipier de Max Verstappen au sein de l’écurie Red Bull à partir de la saison prochaine. Le jeune pilote français (21 ans) va remplacer le Japonais Yuki Tsunoda, qui va se retrouver sans volant. En effet, Liam Lawson aura le Britannique Arvid Lindblad comme futur coéquipier chez Racing Bulls.

Plusieurs clauses dans son contrat

Et cette récompense sportive pour Isack Hadjar, qui a décroché son premier podium aux Pays-Bas fin août, s’accompagne d’une importante revalorisation salariale. Ses émoluments vont être multipliés par cinq. En 2026, il devrait percevoir un salaire d’environ 6,6 millions d’euros, selon les informations de Business Book GP transmises à Sportune, contre 1,2 million d’euros actuellement. Il reste toutefois très loin du quadruple champion du monde néerlandais dont le salaire était estimé à 72 millions d’euros pour cette saison 2025.

Son nouveau contrat d’une saison, avec une autre en option, comprendrait néanmoins certaines clauses de performances. Si ses résultats ne sont pas à la hauteur des attentes, il pourrait retourner chez l’écurie «petite sœur» avec un salaire revu à la baisse tournant autour de 4,2 millions d’euros. Et même si l’option pour la saison 2027 venait à être levée, son salaire pourrait être divisé par deux si ses performances sont jugées décevantes par Red Bull.

Mais s’il n’est pas simple d’être le coéquipier de Max Verstappen avec plusieurs pilotes qui n’ont pas su répondre aux attentes, dont Liam Lawson et Yuki Tsonuda récemment, Isack Hadjar se veut confiant et déterminer à relever ce défi. L’un des plus grands et excitants de sa jeune carrière.