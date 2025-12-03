France-Autriche, Mondial féminin de handball 2025 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L'équipe de France affronte l'Autriche ce jeudi 4 décembre lors du Tour principal du Mondial féminin de handball 2025.

Place au tour principal. Après trois victoires consécutives lors du tour préliminaire (Chine 47-21, Tunisie 43-18, Pologne 42-28), l’équipe de France lance ce jeudi la suite du Mondial féminin de handball 2025 face à l’Autriche.

Placée dans le groupe III, les Bleues, championnes du monde en titre, souhaitent confirmer leur première place et de prendre une option sur la qualification directe en quarts de finale lors de ce match à la Rotterdam Ahoy (Pays-Bas).

Les Autrichiennes, troisièmes avec deux points, ont battu l’Égypte et l’Argentine lors du tour préliminaire, mais ont concédé une défaite face aux Pays-Bas.

Programme TV

France – Autriche

Tour Principal

Mondial féminin de handball 2025

Jeudi 4 décembre

18h sur TFX et beIN SPORTS 1