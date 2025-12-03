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France-Autriche, Mondial féminin de handball 2025 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Les Bleues comptent trois victoires en autant de rencontres. [Newspix / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L'équipe de France affronte l'Autriche ce jeudi 4 décembre lors du Tour principal du Mondial féminin de handball 2025.

Place au tour principal. Après trois victoires consécutives lors du tour préliminaire (Chine 47-21, Tunisie 43-18, Pologne 42-28), l’équipe de France lance ce jeudi la suite du Mondial féminin de handball 2025 face à l’Autriche.

Placée dans le groupe III, les Bleues, championnes du monde en titre, souhaitent confirmer leur première place et de prendre une option sur la qualification directe en quarts de finale lors de ce match à la Rotterdam Ahoy (Pays-Bas).

Les Autrichiennes, troisièmes avec deux points, ont battu l’Égypte et l’Argentine lors du tour préliminaire, mais ont concédé une défaite face aux Pays-Bas.

Sur le même sujet Mondial féminin de handball 2025 : les résultats complets de la compétition Lire

Programme TV

France – Autriche
Tour Principal
Mondial féminin de handball 2025
Jeudi 4 décembre
18h sur TFX et beIN SPORTS 1

HandballMondial de handballSportQuelle heure quelle chaîne

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