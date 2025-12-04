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Coupe du monde 2026 : chapeaux, diffusion TV, horaire… Tout savoir sur le tirage au sort

Le tirage au sort sera effectué à Washington, vendredi. [Sportsfile / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le tirage au sort de la Coupe du monde 2026 de football se déroule ce vendredi 5 décembre. Voici tout ce qu'il faut savoir au sujet de cet événement.

Où a lieu le tirage au sort ?

La cérémonie du tirage au sort de la Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Mexique et au Canada du 11 juin au 19 juillet, aura lieu à Washington DC, la capitale américaine. Elle se fera au Kennedy Center, en présence du président Donald Trump.

Les Chapeaux

Chapeau 1 : 
Canada, Mexique, États-Unis, Espagne, Argentine, France, Angleterre, Brésil, Portugal, Pays-Bas, Belgique, Allemagne
Chapeau 2 : 
Croatie, Maroc, Colombie, Uruguay, Suisse, Japon, Sénégal, Iran, Corée du Sud, Équateur, Autriche, Australie
Chapeau 3 : 
Norvège, Panama, Égypte, Algérie, Écosse, Paraguay, Tunisie, Côte d'Ivoire, Ouzbékistan, Qatar, Arabie saoudite, Afrique du Sud
Chapeau 4 : 
Jordanie, Cap Vert, Ghana, Curaçao, Haïti, Nouvelle-Zélande, 6 barragistes.

Une cérémonie XXL

La cérémonie sera coanimée par Heidi Klum (mannequin, productrice et personnalité de télévision), Kevin Hart (acteur) et Danny Ramirez (acteur et producteur). Les chanteurs Andrea Bocelli et Robbie Williams ainsi que la chanteuse américaine Nicole Scherzinger offriront une performance avant le tirage au sort. Après le tirage, le groupe Village People interprétera leur légendaire titre Y.M.C.A.

Diffusion TV

Le tirage au sort sera diffusé sur M6.

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Horaire

La cérémonie commencera à 12h heure locale, 18h heure française. 

Coupe du monde 2026tirage au sortFootball

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