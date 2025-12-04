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Coupe du monde 2026 : voici les chapeaux complets pour le tirage au sort

Le tirage au sort de la Coupe du monde 2026 sera effectué en présence de Donald Trump. Le tirage au sort de la Coupe du monde 2026 sera effectué en présence de Donald Trump. [Sportsfile / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le tirage au sort de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, organisée au Canada, au Etats-Unis et au Mexique, sera effectué, ce vendredi (18h), à Washington avec notamment l'équipe de France qui sera dans le chapeau 1.

C'est un moment toujours très attendu. Le tirage au sort de la phase de groupe de la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet), qui sera organisée au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique l'été prochain, sera effectué, ce vendredi, à Washington en présence notamment du président américain Donald Trump.

Et l'équipe de France, vice-championne du monde en titre, sera tête de série et figurera dans le chapeau 1 tout comme les trois pays organisateurs, l'Espagne, qui occupe la 1ère place au classement Fifa, ou encore l'Argentine, tenante du titre.

La France sera tête de série lors du tirage au sort de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.
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La cérémonie du tirage au sort de cette Coupe du monde 2026, qui réunira 48 équipes pour la première fois, commencera à 18h (heure française).

Chapeau 1

Canada, Mexique, États-Unis, Espagne, Argentine, France, Angleterre, Brésil, Portugal, Pays-Bas, Belgique, Allemagne

Chapeau 2

Croatie, Maroc, Colombie, Uruguay, Suisse, Japon, Sénégal, Iran, Corée du Sud, Équateur, Autriche, Australie

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Chapeau 3

Norvège, Panama, Égypte, Algérie, Écosse, Paraguay, Tunisie, Côte d'Ivoire, Ouzbékistan, Qatar, Arabie saoudite, Afrique du Sud

Chapeau 4

Jordanie, Cap Vert, Ghana, Curaçao, Haïti, Nouvelle-Zélande, 6 barragistes.

FootballCoupe du monde 2026tirage au sortEquipe de France

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