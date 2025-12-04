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Football : l’incroyable triplé de Neymar qui permet à Santos de croire au maintien (vidéo)

Neymar a inscrit son premier triplé depuis 2022. [SUSA / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Neymar a inscrit un triplé, dans la nuit de mercredi à jeudi, lors de la victoire du Santos FC contre Juventude (3-0) en championnat du Brésil et rapproché son club du maintien.

Il s’est montré au bon moment. Neymar, la star brésilienne de football, souvent pointé du doigt pour ses prestations, s’est offert un triplé lors de la victoire importante du Santos FC contre Juventude (3-0) lors de la 37e et avant-dernière journée du championnat du Brésil. Un résultat important qui éloigne son club formateur de la relégation à une petite journée de la fin de la saison.

L'ex-star du FC Barcelone et du PSG, âgé de 33 ans, a marqué aux 6e et 65e minutes et sur pénalty à la 73e pour atteindre la barre des 150 buts dans le club où il a débuté comme professionnel. C'est le premier triplé de l'attaquant depuis avril 2022, lorsqu'il jouait à Paris, lors d'une victoire 6-1 à l'extérieur contre Clermont dans le championnat de France.

«Je suis très heureux d'atteindre ce chiffre (...). Je remercie tous mes coéquipiers qui ont fait partie de l'équipe au fil des années», a affirmé Neymar.

Double tenant du titre, le PSG sera opposé à Fontenay Foot en 32e de finale de la Coupe de France.
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Santos est 14e avec 44 points, deux de plus que Vitoria, 17e et premier relégable. Dimanche, l'ancienne équipe de Pelé aura un déplacement difficile sur le terrain de Cruzeiro (3e), pour confirmer son maintien en Serie A. 

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