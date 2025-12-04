«Je n’ai plus mes règles depuis 2014» : une cycliste américaine met sa carrière en pause pour préserver sa santé

Âgé de 31 ans, la cycliste américaine Veronica Ewers a décidé de mettre sa carrière entre parenthèses la saison prochaine pour préserver sa santé.

Elle va se retirer du peloton. A 31 ans, Veronica Ewers a mis un terme à sa collaboration avec l’équipe EF Education - Oatly et va mettre sa carrière professionnelle entre parenthèses pour préserver sa santé et tenter de se guérir.

Depuis plus d’une décennie, la cycliste américaine lutte contre le Red-S, qui est un syndrome de déficit énergétique provoquant un dérèglement hormonal.

«Je n’ai plus mes règles depuis 2014. J’ai les os fragiles. Mon système digestif est catastrophique», a confié la 4e du Tour d’Italie en 2023, qui avait déjà fait une pause en 2024. Sans grand résultat. Et son retour à la compétition cette année n’a pas été à la hauteur. Raison pour laquelle elle va s’éloigner du monde du cyclisme tout au long de l’année 2026.

«L’équipe m’a donné le temps de récupérer mais malheureusement, cela n’a pas été suffisant pour que mon corps guérisse complètement. Il est maintenant temps de me concentrer sur ma santé, afin de pouvoir revenir un jour à mon plus haut niveau dans un corps entièrement fonctionnel», a ajouté Veronica Ewers, qui espère revenir un jour «à son meilleur niveau».

«Mon objectif est de revenir un jour et de montrer au monde ce dont je suis capable avec un corps en pleine forme», a insisté la cycliste américaine, qui a toujours pu compter sur le soutien de son équipe. Le staff médical, les diététiciens et les thérapeutes d'EF Education-Oatly resteront d’ailleurs à sa disposition pour lui permettre de pouvoir remonter sur vélo et de renouer avec la compétition en pleine possession de ses moyens.