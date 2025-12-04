JO 2030 : la Solideo estime à 1,4 milliard d’euros d’investissements le coût des ouvrages olympiques

Le coût des ouvrages olympiques pour les JO 2030 dans les Alpes françaises, devant être livrés par la Solideo, a été évalué à 1,4 milliard d'euros d'investissements, dont 800 millions d'argent public, lors d'un conseil d'administration de l'établissement public tenu ce jeudi 4 décembre.

Une nouvelle étape importante. La Solideo (Société de livraison des ouvrages olympiques), en charge de la livraison des ouvrages olympiques pour les JO 2030 dans les Alpes françaises, a estimé ce jeudi que le coût global représenterait 1,4 milliard d'euros d'investissements, dont 800 millions d'argent public.

La présidence de l’établissement public, basée à Marseille, est assurée à tour de rôle par les présidents des deux régions hôtes des Jeux olympiques et paralympiques de 2030 qui se tiendront dans les Alpes, Renaud Muselier (Provence-Alpes-Côte d’Azur) et Fabrice Pannekoucke (Auvergne-Rhône-Alpes).

Le conseil d’administration de l'établissement rassemble l’État, les régions, les élus, les représentants du mouvement sportif ainsi que les partenaires sociaux et économiques.

Une quarantaine d’ouvrages répartis sur quatre sites

La Solideo a indiqué jeudi soir dans un communiqué que «le conseil d'administration a approuvé à l’unanimité le schéma préférentiel des ouvrages olympiques», qui «consolide la liste prévisionnelle des opérations qui seront réalisées ou supervisées par la Solideo Alpes 2030 et leur coût» en vue de ces jeux olympiques et paralympiques d'hiver.

Il s'agit d’une «liste d’une quarantaine d'ouvrages» répartis sur quatre sites géographiques dont le coût total de réalisation «a été estimé à 1,4 milliard d'euros», a résumé Damien Robert, directeur général exécutif de la Solideo 2030.

Dans les détails, la contribution publique s'élèvera à 800 millions d’euros, dont 587 millions d’euros émanant de l'État et des deux régions, le reste étant apporté par les autres collectivités (villes, départements). Il faut y ajouter 80 millions d’euros «dédiés aux compléments de programme (et éventuelles modifications ou opération nouvelle) et à l’innovation», selon le communiqué.

Quelque 500 millions d'euros seront parallèlement apportés par des opérateurs privés, principalement des promoteurs immobiliers.

Une maquette à venir dans les prochains mois

Ce «schéma» adopté jeudi «sera complété dans les prochains mois par l’adoption de la “maquette“. Celle-ci définira, pour chaque équipement, le montant des concours publics et leur répartition entre financeurs».

«Nous avons un budget pour l’année cruciale 2026 et un schéma des ouvrages qui témoigne de l’engagement de l’ensemble des acteurs pour construire un héritage durable au service de nos territoires», a précisé Renaud Muselier, président de la Solideo Alpes 2030, dans le communiqué.

À titre de comparaison, pour les ouvrages des Jeux de Paris 2024, l'apport public à la «maquette» initiale de la Solideo s'élevait à 1,41 milliard, mais ces JO concernaient un total de 70 ouvrages. En novembre dernier, la Solideo 2024 a annoncé avoir restitué 126 millions d'euros à l'État et aux collectivités à l'issue des Jeux de Paris.

Autre pilier des Alpes 2030, le Comité d'organisation (Cojop) a vu son budget pluriannuel adopté en octobre dernier, à hauteur de 2,1 milliards d'euros, dont 75% de recettes privées.