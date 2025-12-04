Voici les 10 sportifs les plus recherchés sur Google France

Les tendances de recherche dans le sport sur Google en France ont été dévoilées. Voici le Top 10 des athlètes les plus recherchés.

Une surprise… mais pas vraiment. Alors que le PSG a remporté la Ligue des champions et a réalisé une saison incroyable marquée notamment par le sacre d’Ousmane Dembélé avec le Ballon d’Or, ce n’est pas le footballeur français qui a été cité en tête des recherches sportives sur Google France en 2025.

En effet, c’est la révélation du printemps sur les courts de tennis, à savoir Loïs Boisson qui occupe la première place, selon les résultats dévoilés ce jeudi. Méconnue du grand public avant sa demi-finale à Roland-Garros, la Française a évidemment été la plus recherchée sur le moteur de recherche américain.

Elle devance le footballeur Lamine Yamal (FC Barcelone) et l'entraîneur du PSG Luis Enrique. On retrouve ensuite le combattant de l'UFC Ciryl Gane et le nageur Florent Manaudou. A noter que la navigatrice Violette Dorange arrive en sixième position.

Le Top 10 sportifs 2025

1. Loïs Boisson

2. Lamine Yamal

3. Luis Enrique

4. Ciryl Gane

5. Florent Manaudou

6. Violette Dorange

7. Gianluigi Donnarumma

8. Rayan Cherki

9. Khamzat Chimaev

10. Désiré Doué