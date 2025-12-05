Coupe du monde 2026 : voici les adversaires de l’équipe de France pour les phases de poules

L'Equipe de France sait de quoi son parcours sera fait. Les hommes de Didier Deschamps défieront le Sénégal, la Norvège et un barragiste de la zone intercontinentale, au premier tour de la compétition.

Un tirage au sort corsé pour les Bleus. La France aura fort à faire dès son entrée en lice, opposée à la Norvège, au Sénégal et à un barragiste.

Au même titre que les équipes placées dans le chapeau 1 de ce tirage au sort, l'Equipe de France savait qu'elle ferait office de favorite de son groupe mais pouvait s'attendre à des adversaires de moins haut standing. Finalement, son rival principal sera la Norvège, notamment menée par Erling Haaland.

Les partenaires de Kylian Mbappé défieront également le Sénégal, 1/8e de finaliste lors de la précédente édition. Enfin, à priori plus modeste équipe de ce groupe, un qualifié de la zone intercontinentale se dressera sur la route des Bleus.

Deux équipes à éviter dans le groupe des bleus

La France voudra bien sûr prendre sa revanche sur le Sénégal, qui avait battu les Bleus lors de la Coupe du Monde 2002 sur le score de 1 but à 0. L'équipe entraînée par Roger Lemerre n'avait pas réussi à passer les poules de cette compétition organisée en Corée du Sud et au Japon, malgré la présence de plusieurs stars mondiales. Un échec qui n'a pas été oublié par les fans de football français.

Autre équipe à éviter de ce tirage, la Norvège, l'une des équipes européennes en forme. Menés par Erling Haaland (Manchester City) et Martin Odegaard (Arsenal), les Scandinaves s'apprêtent à participer à leur quatrième Coupe du Monde, la première pour cette génération dorée.

Enfin, la France défiera une équipe qualifiée de la zone intercontinentale.

Le vainqueur du groupe I, dans lequel sont les Bleus jouera le 3e du groupe C, D, F, G ou H en 1/16e de finale.

Plus que ses adversaires, les Bleus connaissent aussi le lieu de leurs matchs. Ce groupe avait été identifié par Didier Deschamps comme l'un des plus supportables en matière de déplacements. Les Français joueront en effet les rencontres de leur premier tour sur la côte Est des Etats-Unis et du Canada : Boston, New-York, Philadelphie et Toronto.

Reste à savoir, pour la France, quel sera l'ordre de ces rencontres.