Formule 1 : en quelle année plusieurs pilotes ont-ils pu prétendre au titre mondial lors de la dernière course ?

Ce dimanche, Lando Norris, Max Verstappen et Oscar Piastri vont se disputer à Abou Dhabi pour le titre mondial de Formule 1. Un fait original qui a déjà eu lieu par le passé.

Un final en apothéose. Ce dimanche, les yeux des fans de Formule 1 (et des curieux) seront rivés vers le circuit de Yas Marina à Abou Dhabi (Emirates Arabes Unis) pour le dernier Grand Prix de Formule 1 de la saison qui sacrera le champion 2025. Et ils sont encore trois à y prétendre : Lando Norris, Max Verstappen et Oscar Piastri.

Le Britannique de McLaren est leader du championnat du monde avec 408 points devant le Néerlandais de Red Bull (396 points) et Oscar Piastri, avec 392 points.

Trois pilotes (ou plus) en lice pour le titre lors de la dernière course de la saison, ce n’est pas une première dans l’histoire.

1981 : Carlos Reutemann, Nelson Piquet, Jacques Lafitte

A Las Vegas, le dernier Grand Prix de la saison 1981 voit trois pilotes encore en lice pour le titre mondial : Carlos Reutemann (49 pts), Nelson Piquet (48 pts) et Jacques Laffitte (43). S’il est parti en pole position, l’Argentin a finalement eu un problème mécanique et termine à la huitième place. Le Brésilien qui termine 5e est sacré champion du monde.

1983 : Alain Prost, Nelson Piquet, René Arnoux

En 1983, ce sont Alain Prost (57 pts), Nelson Piquet (55 pts) et René Arnaux (49 pts) qui se battent pour le titre. Prost est contraint à l’abandon et voit Piquet terminer troisième et décrocher un deuxième sacre en Formule 1.

1986 : Nigel Mansell, Alain Prost, Nelson Piquet

En 1986, Alain Prost, tenant du titre, Nigel Mansell et Nelson Piquet qui luttent pour le titre. Le Britannique (70 pts) pointe devant le Français (64 pts) et le Brésilien (63 pts). Et c’est finalement Prost qui décroche son deuxième titre.

2007 : Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Kimi Räikkönen

En 2007, c’est la lutte entre Lewis Hamilton Fernando Alonso, deux pilotes McLaren-Mercedes et Kimi Räikkönen qui fait rage. Lors du Grand Prix du Brésil, à Interlagos, le Britannique est leader du Championnat (107 pts), devant l'Espagnol (103 pts) et le Finlandais (100 pts). Räikkönen s’impose, Alonso termine 3e, et Hamilton finit à la 7e place.

2010 : Fernando Alonso, Marc Webber, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton

En 2010, ce ne sont pas trois mais quatre pilotes qui se présentent à Abou Dhabi, dernière course de la saison, en tant que potentiels futurs champions. Et au final, c’est l’Allemand, au volant de Red Bull, qui est sacré pour quatre points seulement, et devient le plus jeune champion du monde de l'histoire de la F1, à 23 ans, 4 mois et 11 jours.