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Jeux olympiques : la médaille d’or d’Alain Mimoun gagnée au marathon de 1956 mise aux enchères

Alain Mimoun, au centre, avec sa médaille d'or remportée en 1956. [Avalon / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Ce vendredi 5 décembre, la maison de vente Millon va mettre aux enchères la médaille d’or des Jeux olympiques de 1956 de la légende française Alain Mimoun. 

C’est un bout d’histoire. La médaille d’or des Jeux olympiques de 1956 remportée par Alain Mimoun lors du marathon à Melbourne (Australie), sera proposée aux enchères ce vendredi 5 décembre à Paris par la maison Millon, comme l’a révélé Actu Paris.

devant 120.000 spectateurs

La maison de ventes précise que d’autres pièces appartenant à l’ancien athlète seront cédées avec la médaille conservée dans sa boîte d’origine : «son maillot d’entraînement de l’équipe de France et le trophée Champion des Champions de Légende remis par L’Équipe en 2012.» Un lot estimé entre 60.000 et 80.000 euros.

«Cet ensemble constitue un témoignage matériel rare de l’un des plus grands chapitres du sport français», ajoute sur son site Millon.

Pour rappel, le 1er décembre 1956, Alain Mimoun avait disputé son premier marathon olympique. Et sous 36°C, il a franchi la ligne d’arrivée dans le Melbourne Cricket Ground devant 120.000 spectateurs en 2h25.

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Né le 1er janvier 1921 à Maïder dans la région d’Oran (Algérie), l’athlète français, décédé en 2013, a remporté 32 titres de champion de France, 20 records nationaux et 86 sélections en équipe de France. 

Jeux olympiquesAlain MimounSportMédaille

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