Un vaste scandale de paris dans le football turc amène à l'arrestation de 29 joueurs

Dans le cadre d’une vaste enquête sur des paris sportifs portant sur des matches de football, la justice turque a ordonné ce vendredi 5 décembre 2025 l’arrestation de 46 personnes, dont 29 joueurs. 35 des personnes concernées ont été interpellées.

C’est une nouvelle affaire qui vient secouer le football turc. Dans le cadre d’une enquête sur des paris sportifs illégaux, le parquet d’Istanbul vient de procéder à un immense coup de filet en ordonnant l’arrestation de 46 personnes, dont 29 footballeurs. 27 de ces joueurs sont soupçonnés d’avoir parié sur des matchs de leur propre équipe.

Parmi eux, figure Metehan Baltaci, joueur de Galatasaray, équipe triple championne de Turquie en titre, a précisé le parquet dans un communiqué, qui n'a pas précisé l'identité des 26 autres joueurs incriminés.

Mert Hakan Yandas, un joueur de Fenerbahçe, autre grand club d'Istanbul et équipe rivale de Galatasaray, est lui soupçonné d'avoir parié sur diverses rencontres via une tierce personne.

Parmi les 46 personnes recherchées, 35 ont été interpellées à ce stade.

«Nettoyer» le football turc

Mais l’affaire s’étend bien plus loin à celle des joueurs puisque la justice turque a également ordonné l’arrestation des présidents de deux clubs soupçonnés d’avoir «tenté d'influencer le résultat» d'un match les opposant en troisième division lors de la saison 2023-2024.

En début novembre, l'enquête du parquet d'Istanbul a déjà conduit à l'incarcération de six arbitres et du président d'Eyüpspor, un club de première division.

La Fédération turque de football, qui dit vouloir «nettoyer» le football turc, avait suspendu quelques jours plus tôt près de 150 arbitres reconnus coupables d'avoir parié sur des rencontres.

Près de 1.000 joueurs évoluant en deuxième, troisième et quatrième division, ainsi que 25 joueurs de première division, ont également écopé en novembre d’une interdiction de pratiquer leur activité professionnelle pouvant aller jusqu’à douze mois.