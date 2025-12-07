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Biathlon : le Français Quentin Fillon Maillet remporte la poursuite d'Östersund

Après une troisième place sur le sprint, ce samedi 6 décembre, le biathlète français, Quentin Fillon Maillet a remporté la poursuite d'Östersund, ce dimanche. [Bjorn Larsson Rosvall/TT News Agency via REUTERS]
Par Julien Moreau
Publié le - Mis à jour le

Après une troisième place sur le sprint, ce samedi 6 décembre, le biathlète français, Quentin Fillon Maillet a remporté la poursuite d'Östersund, ce dimanche, devant Sebastian Samuelsson et Johan-Olav Botn. 

Le biathlète français Quentin Fillon Maillet a remporté, ce dimanche 7 décembre, la poursuite d'Östersund (Suède) lors de la première étape de Coupe du monde de biathlon. Le champion olympique en titre de la discipline a devancé le Suédois Sebastian Samuelsson de 7" et le Norvégien Johan-Olav Botn de 10".

Troisième de la course sprint, samedi, Quentin Fillon Maillet a pris le départ de cette poursuite avec 14" de retard sur le duo de tête, mais son 18/20 derrière la carabine lui a permis de décrocher son 16ᵉ succès individuel en Coupe du monde.

Un 5/5 sur le dernier tir debout assure le succès au Français

Le quintuple médaillé olympique aux Jeux de Pékin (2022) était troisième à 8" de Botn et Samuelsson avant le dernier tir debout. Ces derniers ont fait un tour sur l'anneau de pénalité alors que Quentin Fillon Maillet a signé un sans-faute pour filer vers la victoire.

Le dernier lauréat français du gros globe de cristal masculin (2022) grimpe à la troisième place du classement général de la Coupe du monde, avec 64 points de retard sur Johan-Olav Botn (245 pts).

Östersund accueille la 1ère étape de la Coupe du monde de biathlon.
Sur le même sujet Biathlon : le programme et les résultats complets de la 1ère étape à Östersund Lire

Grâce au Jurassien de 33 ans, l'équipe de France a signé un troisième succès à Ostersund, après le relais féminin et le relais mixte le week-end dernier, à deux mois des Jeux d'hiver de Milan Cortina (6-22 février). 

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