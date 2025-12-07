Biathlon : le programme et les résultats complets de la 1ère étape à Östersund

La Coupe du monde 2025-2026 de biathlon s’est ouverte avec la 1re étape programmée jusqu'au dimanche 7 décembre du côté d’Östersund (Suède). La France a notamment remporté le relais femmes et le relais mixte et Quentin Fillon Maillet a gagné la poursuite hommes.

Samedi 29 novembre

Relais femmes : victoire de la France devant l'Italie et la Tchéquie

Relais hommes : victoire de la Norvège devant la France et la Suède

Dimanche 30 novembre

Relais mixte simple : victoire de la Suède devant la Norvège et la France

Relais mixte : victoire de la France devant l'Italie et la Norvège

Mardi 2 décembre

Individuel femmes : victoire de l'Italienne Dorothea Wierer devant la Finlandaise Sonja Leinamo et la Française Camille Bened

Mercredi 3 décembre

Individuel hommes : victoire du Norvégien Johan-Olav Botn devant le Norvégien Martin Uldal et le Suédois Sebastian Samuelsson

Vendredi 5 décembre

Sprint femmes : victoire de la Finlandaise Suvi Minkkinen devant la Suédoise Anna Magnusson et la Française Océane Michelon

Samedi 6 décembre

Sprint hommes : victoire du Norvégien Johan-Olav Botn devant le Norvégien Martin Uldal et le Français Quentin Fillon Maillet

Dimanche 7 décembre

Poursuite femmes : victoire de l’Autrichienne Lisa Theresa Hauser devant la Finlandaise Suivi Minkkinen et la Suédoise Anna Magnusson

Poursuite hommes : victoire du Français Quentin Fillon Maillet devant le Suédois Sebastian Samuelsson et le Norvégien Johan-Olav Botn