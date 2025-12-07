Biathlon : le programme et les résultats complets de la 1ère étape à Östersund

La Coupe du monde 2025-2026 de biathlon s’est ouverte avec la 1re étape programmée jusqu'au dimanche 7 décembre du côté d’Östersund (Suède). La France a notamment remporté le relais femmes et le relais mixte et Quentin Fillon Maillet a gagné la poursuite hommes.
Samedi 29 novembre
Relais femmes : victoire de la France devant l'Italie et la Tchéquie
Relais hommes : victoire de la Norvège devant la France et la Suède
Dimanche 30 novembre
Relais mixte simple : victoire de la Suède devant la Norvège et la France
Relais mixte : victoire de la France devant l'Italie et la Norvège
Mardi 2 décembre
Individuel femmes : victoire de l'Italienne Dorothea Wierer devant la Finlandaise Sonja Leinamo et la Française Camille Bened
Mercredi 3 décembre
Individuel hommes : victoire du Norvégien Johan-Olav Botn devant le Norvégien Martin Uldal et le Suédois Sebastian Samuelsson
Vendredi 5 décembre
Sprint femmes : victoire de la Finlandaise Suvi Minkkinen devant la Suédoise Anna Magnusson et la Française Océane Michelon
Samedi 6 décembre
Sprint hommes : victoire du Norvégien Johan-Olav Botn devant le Norvégien Martin Uldal et le Français Quentin Fillon Maillet
Dimanche 7 décembre
Poursuite femmes : victoire de l’Autrichienne Lisa Theresa Hauser devant la Finlandaise Suivi Minkkinen et la Suédoise Anna Magnusson
Poursuite hommes : victoire du Français Quentin Fillon Maillet devant le Suédois Sebastian Samuelsson et le Norvégien Johan-Olav Botn