«Ce n’est pas l'idéal» : Didier Deschamps réagit aux horaires de l’équipe de France à la Coupe du monde 2026

Samedi après l’annonce du calendrier et des horaires des matchs de l’équipe de France à la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps a tenu à réagir.

Une bonne chose pour les téléspectateurs, moins pour les joueurs. Ce samedi, la Fifa a dévoilé le calendrier complet de la Coupe du monde 2026, au lendemain du tirage au sort. L'équipe de France disputera ses trois premiers matchs à New York le 16 juin contre le Sénégal, le 22 à Philadelphie contre un barragiste (Bolivie, Irak ou Suriname) et le 26 à Boston face à la Norvège.

Les Bleus, qui joueront donc contre le Sénégal à 15h00 locales (21h françaises), contre le barragiste encore inconnu à 17h (23h) et contre la Norvège à 15h (21h), risquent en revanche d’être touchés par les fortes chaleurs estivales qui n'épargnent pas le nord-est des Etats-Unis, avec des températures et une humidité éprouvantes comme cela a été le cas lors Mondial des clubs cet été.

«Ces horaires étaient prévisibles, vu le décalage horaire, deux à 15h, un à 17h. 15h, c'est un prime time en France (21h). Ce n'est pas l'idéal. Évidemment, pour les Françaises et les Français qui seront devant la télé, ce sera tranquille le soir, a souligné Didier Deschamps. Nous, il faudra qu'on s'adapte parce qu'à 15 heures, il va faire assez chaud. Ce sera valable pour notre adversaire aussi. Il y aura une préparation à peaufiner. Compte tenu de la répétition des matches à ces horaires, avec une grosse humidité, un temps de récupération qui peut parfois être très court dans une compétition qui peut être très longue, la fraîcheur et la dimension physique seront très importantes.»

Sur le plan logistique en revanche, c’est plutôt arrangeant pour les vice-champions du monde puisqu’ils n’auront pas beaucoup de trajet : environ 1h30 de route ou de train pour aller à Philadelphie et 1h15 de vol pour rejoindre Boston.