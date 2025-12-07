Champions Cup : emmené par un excellent Ange Capuozzo, le Stade Toulousain surclasse les Sharks

Ce dimanche 7 décembre, lors de la première journée de la Champions Cup, le Stade Toulousain a largement dominé les Sharks de Durban (56-19) grâce, notamment, à un triplé d'Ange Capuozzo.

Le Stade Toulousain a surclassé, à domicile, les Sharks de Durban, ce dimanche 7 décembre, lors de la première journée de la Champions Cup (56-19). Toulouse a passé un après-midi idéal, malgré quelques errements, pour la deuxième apparition d'Antoine Dupont depuis son retour de blessure.

Le joueur phare du XV de France et du Stade Toulousain a pris place sur la pelouse à la 45ᵉ minute, cinq minutes plus tôt que lors de son retour en Top 14 la semaine dernière face au Racing 92, et a participé au succès des siens.

Les Toulousains ont accéléré à l'heure de jeu

Dans une entame de match débridée, les Toulousains ont su mettre du rythme et trouver la faille assez rapidement, grâce à un éclair de génie de Thomas Ramos, distillé dans les bras de l'ailier international italien, Ange Capuozzo, qui n'avait plus qu'à aller aplatir après seulement quatre minutes de jeu.

Malmenés pendant environ 30 minutes, les Rouge et Noir ont appuyé sur l'accélérateur à l'heure de jeu, Ange Capuozzo concrétisant une des premières incursions toulousaines de la deuxième période dans les 22 mètres des Sharks (35-12, 63e), avant de récidiver pour le triplé huit minutes plus tard.

Dans le sillage d'Ange Capuozzo, les Rouge et Noir ont engrangé une cinquième victoire consécutive toutes compétitions confondues, et n'ont pas tardé à retrouver leurs standards de la saison passée, lorsqu'ils avaient inscrit en moyenne 56 points durant la phase de groupes.