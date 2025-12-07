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Formule 1 : la grille de départ du Grand Prix d’Abou Dhabi

Max Verstappen partira pole position ce dimanche. [REUTERS/Jakub Porzycki]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Ce dimanche à Abou Dhabi, pour la dernière course de la saison de Formule 1, Max Verstappen partira en pole position devant Lando Norris et Oscar Piastri.

1re ligne

Max Verstappen (NED/Red Bull)
Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)

2e ligne

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)
George Russell (GBR/Mercedes)

3e ligne

Charles Leclerc (MON/Ferrari)
Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes)

4e ligne

Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari)
Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari)

5e ligne

Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull)
Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull)

6e ligne

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)
Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes)

7e ligne

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)
Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)

8e ligne

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)
Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)

Sur le même sujet Formule 1 : Lando Norris, Max Verstappen ou Oscar Piastri sacré champion du monde à Abou Dhabi si… Lire

9e ligne

Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes)
Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari)

10e ligne

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault)
Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) 

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