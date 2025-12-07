Formule 1 : la grille de départ du Grand Prix d’Abou Dhabi

Ce dimanche à Abou Dhabi, pour la dernière course de la saison de Formule 1, Max Verstappen partira en pole position devant Lando Norris et Oscar Piastri.
1re ligne
Max Verstappen (NED/Red Bull)
Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)
2e ligne
Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)
George Russell (GBR/Mercedes)
3e ligne
Charles Leclerc (MON/Ferrari)
Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes)
4e ligne
Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari)
Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari)
5e ligne
Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull)
Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull)
6e ligne
Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)
Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes)
7e ligne
Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)
Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)
8e ligne
Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)
Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)
9e ligne
Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes)
Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari)
10e ligne
Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault)
Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault)