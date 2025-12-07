Formule 1 : Lando Norris, Max Verstappen ou Oscar Piastri sacré champion du monde à Abou Dhabi si…

Ce dimanche, Lando Norris, Max Verstappen ou Oscar Piastri sera sacré champion du monde 2025 de Formule 1 lors du dernier Grand Prix de la saison à Abou Dhabi.

Qui sera sacré ? Pour la première fois depuis 2010, la dernière manche de la saison de Formule 1 peut encore voir trois pilotes être couronnés. Lando Norris, Max Verstappen et Oscar Piastri se livreront une bataille ultime ce dimanche 7 décembre lors du Grand Prix d’Abou Dhabi.

Actuellement leader, le Britannique compte 408 points, le Néerlandais, qui partira en pole position, en possède 396 alors que l’Australien en a 392. Voici les différents scénarios.

Lando Norris champion du monde si…

- Il termine sur le podium

- Il termine 4e ou 5e et Max Verstappen ne s’impose pas

- Il termine 6e ou 7e (6) et Verstappen et Piastri ne s’imposent pas

- Il termine 8e, Piastri ne s’impose pas et Verstappen ne se classe pas mieux que 3e

- Il termine 9e, Piastri ne s’impose pas et Verstappen n’est pas sur le podium

- Il termine 10e ou hors du Top 10, Piastri ne fait pas mieux que 3e et Verstappen n’est pas sur le podium

Max Verstappen champion du monde si…

- Il remporte la course et Lando Norris termine 4e ou plus bas

- Il termine 2e, Piastri ne s’impose pas et Norris ne fait pas mieux que 8e

- Il termine 3e, Piastri ne s’impose pas et Norris ne fait pas mieux que 9e

Oscar Piastri champion du monde si…

- Il remporte la course et Lando Norris termine 6e ou plus bas.

- Il termine 2e, Verstappen n’est pas sur le podium et Norris ne fait pas mieux que 10e