Formule 1 : Max Verstappen remporte le dernier Grand Prix à Abou Dhabi, Lando Norris sacré champion du monde

Le Grand Prix de Formule 1 d’Abou Dhabi a offert un final spectaculaire à une saison qui attendait son grand vainqueur. Max Verstappen (Red Bull) a remporté l’ultime Grand Prix du calendrier devant Oscar Piastri (McLaren). Troisième à l’arrivée, Lando Norris (McLaren) a été sacré champion du monde.

Le Britannique Lando Norris (McLaren) a remporté le premier titre de champion du monde de Formule 1 de sa carrière grâce à sa troisième place au Grand Prix d'Abou Dhabi. En effet, en marquant 15 points, il a pu conserver son avance au championnat (423 points), devançant Max Verstappen (421 points), vainqueur de la course, ce dimanche 7 décembre, et Oscar Piastri (410 points), deuxième de la course aux Émirats arabes unis.

Norris devient champion du monde en décrochant la 3ᵉ place du GP d'Abu Dhabi 🏆



Verstappen termine vainqueur du Grand Prix, suivi de Piastri !#AbuDhabiGP#F1pic.twitter.com/VFbHgrpp6R — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) December 7, 2025

Lando Norris, 26 ans, a été le plus régulier tout au long de la saison en montant sur le podium 18 fois en 24 courses. Il a remporté sept Grands Prix, comme son coéquipier Oscar Piastri. Max Verstappen s'est lui imposé à huit reprises, mais avait cumulé trop de retard en première partie de saison pour réussir à reprendre la tête.

🗣️ « Je n’avais pas pleuré depuis un moment »



Norris, champion du monde 2025, ému après son arrivée 🥹#AbuDhabiGP#F1pic.twitter.com/yFvA6K7mo5 — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) December 7, 2025

Au départ de ce Grand Prix, Lando Norris, malgré ses 12 points d'avance, a réussi à se faire quelques frayeurs, notamment lorsque son coéquipier australien l'a dépassé dans les premiers instants de la course, au neuvième virage du premier tour. Une troisième place suffisait au Britannique pour être titré, peu importe les performances de ses deux adversaires, mais le pilote anglais a été menacé par la Ferrari de Charles Leclerc dans les premiers tours de la course.

Lando Norris se fait une frayeur en dépassant Yuki Tsunoda

Un peu plus tard dans le Grand Prix, après un arrêt aux stands effectué au 18ᵉ tour, Lando Norris a dû faire parler ses qualités de pilote pour dépasser cinq monoplaces le plus rapidement possible, histoire de ne pas être englué dans le trafic. Tour après tour, il a dépassé Kimi Antonelli (Mercedes), Carlos Sainz (Williams-Mercedes), Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) et Liam Lawson (Racing Bulls-Red Bull) sans la moindre difficulté.

Le dernier pilote qu'il fallait dépasser, Yuki Tsunoda, l'équipier de Max Verstappen, ne lui a pas facilité la tâche, poussant l'Anglais à mettre quatre roues hors piste pour le dépasser. Une péripétie sans conséquences pour Lando Norris.

La course a cependant été assez monotone, seuls les arrêts aux stands faisant momentanément évoluer le classement. Derrière le trio de tête, Leclerc a pris la quatrième place devant George Russell (Mercedes), Fernando Alonso (Aston Martin), Esteban Ocon (Haas) et Lewis Hamilton (Ferrari). Au classement des constructeurs, derrière McLaren, déjà titré depuis longtemps, Mercedes a conservé la deuxième place du classement, devant Red Bull et Ferrari.