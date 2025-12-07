«L’équipe première contre la réserve» : Sergio Agüero au cœur d'une polémique après une blague raciste visant l'équipe de France (vidéo)

Lors d’un direct sur TikTok avec des influenceurs argentins et l’ancien footballeur Sergio Agüero, un dérapage raciste a eu lieu sur le futur match France-Sénégal à la Coupe du monde 2026.

Une nouvelle polémique qui fait grand bruit sur les réseaux sociaux. Lors d’une séquence TikTok où était convié Sergio Agüero, ancienne gloire de l’Albiceleste et de Manchester City notamment, un streamer connu Facundo Iriondo s’est laissé aller à une blague douteuse après le tirage au sort de la Coupe du monde 2026.

«La France contre qui ?», a alors demandé le «Kun». Tout sourire, Iriondo lui répond alors : «France-Sénégal ! C’est l’équipe première contre la réserve!» Une réponse qui a fait rire tout le monde ainsi que Sergio Agüero.

Une séquence qui a déjà été vue plus d’un million de fois et qui rappelle le chant raciste entonné par les joueurs argentins visant l’équipe de France durant la Coupe du monde 2022 («Ils jouent pour la France mais viennent tous d’Angola. C’est bien, ils savent courir, ce sont des trans comme ce put*** de Mbappé. Sa mère est nigériane, son père est camerounais, mais sur le passeport : français»).

A l’époque, Enzo Fernandez, joueur de Chelsea où plusieurs Français évoluent, avait présenté ses excuses expliquant qu’il s’agissait «simplement une chanson que nous chantons en Argentine, qui fait partie du folklore du football, comme on l'appelle.