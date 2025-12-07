Toute l’actu en direct 24h/24
Tennis : Caroline Garcia refuse 230.000 euros de la part d'un sponsor de paris sportifs pour son podcast

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Ce dimanche 7 décembre, l'ancienne joueuse de tennis française, Caroline Garcia, a révélé avoir refusé 230.000 euros de la part d'une société de paris sportifs qui voulait sponsoriser son podcast «Tennis Insider Club».

«Voici pourquoi nous avons refusé 270.000 dollars (230.000 euros)». Sur ses réseaux sociaux, l'ex-numéro 4 mondiale a révélé, ce dimanche 7 décembre, avoir refusé une offre de 230.000 euros venant d'une société de paris sportifs qui voulait sponsoriser son podcast «Tennis Insider Club». 

«C'est une somme considérable, surtout pour une émission sportive indépendante et pour moi qui viens de prendre ma retraite du tennis professionnel. Mais voici pourquoi nous avons refusé. Au cours des deux dernières années, en interviewant des joueurs, des entraîneurs, des agents et des parents, un thème revient sans cesse : les paris sont devenus l'une des principales sources de pression, d'abus et de haine dans le sport moderne», a déclaré Caroline Garcia sur ses réseaux sociaux.

«Même des menaces de mort»

«Tous les joueurs, des stars du Top 10 aux joueurs de l'ITF, ont des anecdotes à raconter. Des messages privés remplis d'insultes après un match. Des gens qui réclament leur argent parce qu'ils ont perdu un pari. Même des menaces de mort. Pas à cause du sport. À cause des paris», a ajouté l'ancienne demi-finaliste de l'US Open 2022.

«Je ne veux pas que le Tennis Insider Club contribue, même indirectement, à un système qui alimente la dépendance, détruit des vies et transforme les athlètes en cibles quotidiennes», a conclu Caroline Garcia, ajoutant que les sociétés de paris dépensent des millions en parrainages parce que «cela fonctionne».

