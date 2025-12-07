UFC : voici le prochain adversaire de Benoît Saint-Denis et la date du combat

En marge de l’UFC 323 ce samedi à Las Vegas, la ligue américaine de MMA a officialisé le prochain combat du Français Benoît Saint-Denis.

Il va déjà faire son retour dans la cage. Vainqueur expéditif de Beneil Dariush, le 16 novembre dernier, Benoît Saint Denis va affronter le Néo-Zélandais Dan Hooker (n° 6 de la catégorie des légers), le 31 janvier 2026 en co-main event de l’UFC 325, à Sydney (Australie), comme l’a officialisé ce samedi l’organisation de MMA.

Une grosse dinguerie annoncée pour l'#UFC325 !



🇫🇷 Benoit Saint Denis affrontera Dan Hooker pour une guerre garantie pic.twitter.com/mCfVHCaxkt — UFC France (@UFCFRA) December 7, 2025

Alors qu’à New York au Madison Square Garden, le combattant français, surnommé «God of War», n’avait pas traîné, Dan Hooker s’était incliné par soumission dans le deuxième round contre Arman Tsarukyan.

Désormais huitième du classement, «BSD», qui reste sur trois victoires consécutives, aura l’occasion de continuer sa montée en puissance. En cas de victoire, il serait tout proche du Top 5 et se rapprocherait d’un futur combat pour le titre.