Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

UFC : voici le prochain adversaire de Benoît Saint-Denis et la date du combat

Le Français reste sur trois victoires consécutives. [Ed Mulholland-Imagn Images/REUTERS]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

En marge de l’UFC 323 ce samedi à Las Vegas, la ligue américaine de MMA a officialisé le prochain combat du Français Benoît Saint-Denis.

Il va déjà faire son retour dans la cage. Vainqueur expéditif de Beneil Dariush, le 16 novembre dernier, Benoît Saint Denis va affronter le Néo-Zélandais Dan Hooker (n° 6 de la catégorie des légers), le 31 janvier 2026 en co-main event de l’UFC 325, à Sydney (Australie), comme l’a officialisé ce samedi l’organisation de MMA.

Alors qu’à New York au Madison Square Garden, le combattant français, surnommé «God of War», n’avait pas traîné, Dan Hooker s’était incliné par soumission dans le deuxième round contre Arman Tsarukyan.

Sur le même sujet UFC 323 : le retentissant KO infligé par le Français Farès Ziam à son adversaire azerbaïdjanais (vidéo) Lire

Désormais huitième du classement, «BSD», qui reste sur trois victoires consécutives, aura l’occasion de continuer sa montée en puissance. En cas de victoire, il serait tout proche du Top 5 et se rapprocherait d’un futur combat pour le titre.

Benoît Saint-DenisUFCMMASport

À suivre aussi

«Je crois qu'il est blessé» : le patron de l’UFC explique pourquoi Benoît Saint-Denis ne combattra pas à la Maison Blanche
UFC : qui sera le prochain adversaire de Benoît Saint-Denis ?
UFC 325 : combien Benoît Saint Denis va-t-il toucher après sa victoire contre Dan Hooker ?

Ailleurs sur le web

Dernières actualités