Disparition d'Emiliano Sala : la décision concernant le litige financier entre le FC Nantes et le Cardiff FC rendue le 30 mars 2026

Près de sept ans après la mort du footballeur argentin Emiliano Sala dans un accident d'avion, les avocats de Cardiff City et du FC Nantes se sont affrontés ce lundi devant le tribunal de commerce de Nantes suite au litige financier qui oppose les deux clubs. La décision sera rendue le 30 mars prochain.

Une plaie toujours ouverte. La nuit du 21 janvier 2019 reste gravée comme l’un des drames les plus sombres du football moderne. Le petit avion qui transportait le footballeur argentin Emiliano Sala vers Cardiff avait disparu au-dessus de la Manche, emportant avec lui tout l’espoir d’une carrière en plein envol.

À 28 ans, il laissait derrière lui un vide immense et des questions, qui, presque sept ans après, continuent toujours de hanter le monde du football.

Une audience s'est tenue ce lundi devant le tribunal de commerce de Nantes entre les deux clubs de football Cardiff City et le FC Nantes, suite au litige financier survenu peu après son décès. Alors que Cardiff City a dénoncé la «négligence» d'un agent, le FC Nantes a plaidé un «acharnement judiciaire». La décision sera rendue le 30 mars 2026.

Le club de Cardiff City réclame réparation

«Cette audience marque une nouvelle étape vers la révélation de la vérité sur cette affaire et pour le renforcement de la responsabilité dans le monde du football. Cette affaire ne vise pas à nuire au football : elle vise à protéger son intégrité», a déclaré dans un communiqué à l'AFP le Cardiff City Football Club.

Le club gallois a saisi le tribunal de commerce de Nantes en 2023 pour réclamer réparation au titre des pertes de revenus et autres préjudices subis par le club en raison du décès du joueur. Il réclame notamment réparation au titre des pertes financières et de réputation que représentait le passage de Cardiff de la division 1 à la division 2.

Face au tribunal de commerce de Nantes, Cardiff City a affirmé que le FC Nantes était, via son agent Willie McKay, le commanditaire du vol privé à bord duquel le footballeur avait pris place. Willie McKay «ne pouvait pas ignorer l'illégalité du vol», a affirmé devant le tribunal de commerce l'avocat de Cardiff City, Me Olivier Loizon, selon qui Willie McKay a fait preuve de «légèreté» et de «négligence». «Quelle que soit la cause finale de l'accident, (Emiliano Sala) n'aurait pas dû être dans le vol", a-t-il ajouté.

De leur côté, les avocats du FC Nantes ont rappelé que seul David Henderson, organisateur du vol, avait été condamné par la justice au Royaume-Uni pour avoir engagé un pilote qu'il savait non qualifié et transporté un passager sans autorisation valide.

Un transfert bien finalisé

Dans une autre procédure liée au litige entre les deux clubs, le Tribunal arbitral du sport (TAS) a estimé en 2022 que le transfert du joueur était bien finalisé au moment de sa mort. Et en 2023, le tribunal du football de la Fédération internationale (Fifa) a ordonné à Cardiff de régler au FC Nantes le solde du transfert du joueur argentin, soit à l'époque un peu plus de 11 millions d'euros sur un total de 17 millions.

Concernant la procédure engagée devant le tribunal de commerce de Nantes, Cardiff City dit estimer «qu'il s'agit de garantir des standards plus élevés dans notre sport, en particulier en matière de transferts». Le club pointe l'organisation de «vols illégaux» par un agent selon lui «interdit d'exercice».

Après une analyse menée par un expert mandaté par Cardiff City, le club avait chiffré son préjudice à plus de 120 millions d'euros.

Initialement prévue en septembre, l'audience sur le fond avait été renvoyée au 8 décembre.