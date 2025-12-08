Formule 1 : quand la saison 2026 commencera-t-elle ?

La saison 2026 de Formule 1 reprendra au mois de mars prochain et se tiendra jusqu’en décembre avec un total de 24 Grands Prix au programme.

Le rideau est tombé sur la Formule 1. Particulièrement riche et indécise jusqu’au dernier Grand Prix, la saison 2026 de F1 s’est achevée avec le sacre de champion du monde de Lando Norris. Le Britannique (26 ans) a été couronné pour la première fois de sa carrière devant Max Verstappen et son coéquipier Oscar Piastri. Tous les pilotes vont désormais profiter d’un peu de repos avant d’attaquer la saison suivante.

Et le répit sera de trois mois. Alors que la grille est complète pour le prochain exercice, avec l’arrivée de l’écurie Cadillac ainsi que la nomination d’Isack Hadjar au côté de Max Verstappen chez Red Bull et du Britannique Arvid Lindblad au sein de l’écurie Racing Bulls, la reprise est programmée au début du mois de mars avec le premier Grand Prix en Australie (8 mars). Au total, 24 courses seront une nouvelle fois au menu de cette saison qui s’achèvera neuf mois plus tard, toujours à Abou Dhabi (6 décembre).

Mais avant le coup d'envoi de la saison, trois séances d’essais hivernales sont prévues. La première du côté de Barcelone (28-30 janvier) puis les deux suivantes à Bahreïn (11-13 février, 18-20 février). L’occasion de se remettre dans les bains et d’évaluer la performance des monoplaces avant de passer aux choses sérieuses.