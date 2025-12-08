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France - Pays-Bas, Mondial féminin de handball 2025 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L'équipe de France féminine de handball affronte les Pays-Bas, ce lundi 8 décembre, lors de la dernière journée du tour principal du championnat du monde. [Lukasz Laskowski / PressFocus/Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L'équipe de France féminine de handball affronte les Pays-Bas, ce lundi 8 décembre, lors de la dernière journée du tour principal du championnat du monde.

Après cinq matches et cinq victoires face à des adversaires de deuxième ou troisième zone, l'équipe de France féminine de handball passe, ce lundi 8 décembre, à 20h30 son premier véritable test lors de ce Mondial 2025, face aux Pays-Bas, devant leur public, à Rotterdam, en conclusion du tour principal.

Le choc est dénué de l'enjeu de la qualification pour les quarts de finale de la compétition puisque le ticket pour le prochain tour est déjà en poche pour les deux nations, même s'il y aura un duel pour la première place du groupe. En cas de victoire ou de défaite, la France devrait affronter, lors du prochain tour, le Danemark ou la Hongrie. Deux adversaires qui avaient dominé la France lors du dernier Euro. 

«Je pense que c'est important d'arriver bien lancé» 

«Je ne suis pas un calculateur, l'expression 'à qui perd gagne' ne me sied pas. Je pense que c'est important d'arriver bien lancé» vers le début des matches couperets, mercredi, a déclaré le sélectionneur de l'équipe de France, Sébastien Gardillou.

S'il n'est pas spécialement «impatient» de croiser la route des Néerlandaises, ce n'est pas le cas de ses joueuses, après dix jours de compétition traversés tranquillement (cinq victoires par un écart moyen de 17,8 buts) et loin de la fureur des grands rendez-vous.

Sur le même sujet Mondial féminin de handball 2025 : les résultats complets de la compétition Lire

Programme TV 

France – Pays-Bas
Tour Principal
Mondial féminin de handball 2025
Lundi 8 décembre
20h30 sur beIN SPORTS 1

HandballFrancePays-BasSport

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