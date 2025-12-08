Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

«Il pense qu’il est le plus beau» : l’ancien sélectionneur du Cameroun charge Samuel Eto’o

Marc Brys a été licencié il y a quelques jours. [BackpagePix / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Récemment licencié de son poste de sélectionneur du Cameroun, le Belge Marc Brys s’en est pris lourdement au président de la fédération du pays, Samuel Eto’o.

Il a réglé ses comptes dans la presse. Remercié de son posté de sélectionneur du Cameroun il y a quelques jours, Marc Brys a pointé du doigt dimanche Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football qui l’a remplacé par David Pagou. 

Dans la foulée de son licenciement d’ailleurs, plusieurs cadres n’ont pas été retenus pour disputer la CAN 2025 au Maroc comme André Onana, Eric Maxim Choupo-Moting et Vincent Aboubakar.

«Eto’o a évincé des joueurs importants, des leaders, car c’est évidemment lui qui a fait cette liste. Comment peut-on aller disputer un tel tournoi sans un gardien de niveau mondial, ou sans Aboubakar ? Parce que ce sont des joueurs qui ont du caractère, qui tiennent tête au président. C'est incroyable, mais ça ne m'étonne pas venant de quelqu'un de narcissique, qui pense qu'il est le plus beau», a lâché le technicien à Afrik Foot.

Sur le même sujet CAN 2025 : voici «Assad», la mascotte officielle de la compétition Lire

Marc Brys, qui était sous contrat jusqu’en septembre 2026, a d’ailleurs indiqué dans le média sportif africain qu’il n’avait pas encore reçu de lettre officielle de son licenciement. Son salaire mensuel est de 45.000 euros.

Samuel Eto'oCamerounFootball

À suivre aussi

Samuel Eto'o a été suspendu pour son comportement lors du quart de finale de la CAN 2025 entre le Cameroun et le Maroc.
CAN 2025 : pourquoi Samuel Eto’o a-t-il écopé de quatre matchs de suspension ?
«Imbécile !» : Samuel Eto’o pris à partie par des supporters camerounais en plein match des éliminatoires de la Coupe du monde 2026

Ailleurs sur le web

Dernières actualités