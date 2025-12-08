«Il pense qu’il est le plus beau» : l’ancien sélectionneur du Cameroun charge Samuel Eto’o

Récemment licencié de son poste de sélectionneur du Cameroun, le Belge Marc Brys s’en est pris lourdement au président de la fédération du pays, Samuel Eto’o.

Il a réglé ses comptes dans la presse. Remercié de son posté de sélectionneur du Cameroun il y a quelques jours, Marc Brys a pointé du doigt dimanche Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football qui l’a remplacé par David Pagou.

Dans la foulée de son licenciement d’ailleurs, plusieurs cadres n’ont pas été retenus pour disputer la CAN 2025 au Maroc comme André Onana, Eric Maxim Choupo-Moting et Vincent Aboubakar.

«Eto’o a évincé des joueurs importants, des leaders, car c’est évidemment lui qui a fait cette liste. Comment peut-on aller disputer un tel tournoi sans un gardien de niveau mondial, ou sans Aboubakar ? Parce que ce sont des joueurs qui ont du caractère, qui tiennent tête au président. C'est incroyable, mais ça ne m'étonne pas venant de quelqu'un de narcissique, qui pense qu'il est le plus beau», a lâché le technicien à Afrik Foot.

Marc Brys, qui était sous contrat jusqu’en septembre 2026, a d’ailleurs indiqué dans le média sportif africain qu’il n’avait pas encore reçu de lettre officielle de son licenciement. Son salaire mensuel est de 45.000 euros.