Ligue des champions : compositions probables, arbitre, diffusion TV… Tout savoir sur le match entre l’Union Saint-Gilloise et l'OM

L'Union Saint-Gilloise et l'OM s'affrontent ce mardi 9 décembre lors de la sixième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions.

Où se joue le match ?

Ce duel de Ligue des champions entre le leader du championnat belge et le club marseillais ne sera pas disputé dans l’enceinte habituelle de l’Union Saint-Gilloise, le stade Stade Joseph Marien qui ne répond pas aux normes imposées par l’UEFA mais à Bruxelles au Lotto Park, antre habituel d’Anderlecht.

La composition de l’USG

Scherpen – Khalaili, Mac Allister, Burgess (c), Sykes – Zorgane, Van de Perre – Florucs, Niang, El Hadj – David.

La composition de l’OM

Rulli – Pavard, Balerdi (c), Aguerd – Weah, Höjbjerg, Vermeeren, Emerson – Greenwood, Aubameyang, Paixao.

L’arbitre

L’UEFA a nommé le Portugais João Pinheiro pour ce match. Il avait officié lors de la Supercoupe d’Europe entre le PSG et Tottenham. Il sera assisté par ses compatriotes Bruno Jesus et Luciano Maia. Tiago Martins s’occupera de la vidéo avec Fábio Oliveira Melo.

A quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le match Union Saint-Gilloise – OM sera diffusé sur Canal+Foot à partir de 21h.