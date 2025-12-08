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Ligue des champions : compositions probables, arbitre, diffusion TV… Tout savoir sur le match entre l’Union Saint-Gilloise et l'OM

Leonardo Balerdi et les Phocéens jouent un match crucial en Belgique. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L'Union Saint-Gilloise et l'OM s'affrontent ce mardi 9 décembre lors de la sixième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions.

Où se joue le match ?

Ce duel de Ligue des champions entre le leader du championnat belge et le club marseillais ne sera pas disputé dans l’enceinte habituelle de l’Union Saint-Gilloise, le stade Stade Joseph Marien qui ne répond pas aux normes imposées par l’UEFA mais à Bruxelles au Lotto Park, antre habituel d’Anderlecht.

La composition de l’USG

Scherpen – Khalaili, Mac Allister, Burgess (c), Sykes – Zorgane, Van de Perre – Florucs, Niang, El Hadj – David.

La composition de l’OM

Rulli – Pavard, Balerdi (c), Aguerd – Weah, Höjbjerg, Vermeeren, Emerson – Greenwood, Aubameyang, Paixao.

L’arbitre

L’UEFA a nommé le Portugais João Pinheiro pour ce match. Il avait officié lors de la Supercoupe d’Europe entre le PSG et Tottenham. Il sera assisté par ses compatriotes Bruno Jesus et Luciano Maia. Tiago Martins s’occupera de la vidéo avec Fábio Oliveira Melo.

Monaco occupe la 23e place du classement avec six points.
Sur le même sujet Ligue des champions : compositions probables, arbitre, diffusion TV… Tout savoir sur le match entre Monaco et Galatasaray Lire

A quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le match Union Saint-Gilloise – OM sera diffusé sur Canal+Foot à partir de 21h.

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