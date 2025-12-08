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Motocross : un jeune pilote espagnol décède tragiquement à l’entraînement

Enzo Badenas a été victime d'un violent accident lors d’une séance d’entraînement privée. Enzo Badenas a été victime d'un violent accident lors d’une séance d’entraînement privée. [Gold and Goose / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le

Âgé de 17 ans, un pilote espagnol de motocross est tragiquement décédé, dimanche, après avoir été victime d’un violent accident à l’entraînement.

Une peine immense. Âgé de seulement 17 ans, un pilote espagnol de motocross est décédé, dimanche, lors d’une séance d’entraînement privée, a rapporté le média ibérique AS. Le jeune homme, prénommé Enzo Badenas, a été victime d’un violent accident sur le circuit de Red Sand Park à Vilafamés, dans la province de Castellón.

Le garçon était considéré comme l’un des grands espoirs de sa discipline, lui qui avait notamment décroché le titre de champion d’Espagne 85 cm3 en 2022 avant de rejoindre le Centre spécialisé de technologie des sports motorisés (CETDM) situé sur le circuit Ricardo Tormo, où il avait l’habitude de s’entraîner régulièrement.

Il avait ensuite connu une «excellente progression personnelle et professionnelle», qui lui avait notamment permis d’être sélectionné dans l'équipe espagnole de motocross et de participer à des compétitions régionales, nationales et internationales, comme le championnat d’Europe.

«L’ensemble du personnel du CETDM et du circuit adresse ses plus sincères condoléances à la famille, aux collègues, aux amis et aux proches d’Enzo, et leur témoigne toute son affection et son soutien en ces moments difficiles», a indiqué le CETDM dans un communiqué. Le gouvernement catalan a aussi présenté ses condoléances à la famille.

Sur le même sujet MotoGP : le surréaliste accident juste avant le départ du Grand Prix de Valence (vidéo) Lire

De nombreux de messages de soutien et d’affection ont également afflué à l’annonce du décès d’Enzo Badenas.

MotoSportDécèsEspagne

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