Real Madrid : Kylian Mbappé victime d’une fracture lors de la défaite contre le Celta Vigo

Kylian Mbappé a été victime d’une fracture à un doigt, dimanche soir, lors de la défaite du Real Madrid contre le Celta Vigo en Liga (0-2).

Un match et une soirée à oublier. Le Real Madrid a concédé, dimanche soir, sa première défaite à domicile de la saison lors de la venue du Celta Vigo en Liga (0-2). Une rencontre que les Merengue ont terminée à neuf contre onze après les expulsions de Fran Garcia à l’heure de jeu, puis d’Alvaro Carreras dans les dernières minutes pour s’en être pris à l’arbitre.

Kylian Mbappé a, quant à lui, fini la partie sans trouver les chemins des filets et avec une fracture à l’annulaire de la main gauche, contractée en 2e période. Le capitaine de l’équipe de France a été touché lors d’une mauvaise chute, mais, malgré la douleur, il a pu aller jusqu’au terme de la rencontre avec un bandage à la main posé par le staff médical madrilène.

Cette blessure, qui n’inspire pas d’inquiétude auprès du club espagnol, ne devrait pas empêcher l’attaquant français de tenir sa place, mercredi soir, lors de la venue de Manchester City à l’occasion de la 6e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Un rendez-vous capital pour le Real Madrid, aussi bien dans la course à la qualification directe pour les 8es de finale que pour l’entraîneur Xabi Alonso de plus en plus contesté dans la capitale espagnole.