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Real Madrid : Kylian Mbappé victime d’une fracture lors de la défaite contre le Celta Vigo

Kylian Mbappé a été victime d'une fracture de l'annulaire de la main gauche. Kylian Mbappé a été victime d'une fracture de l'annulaire de la main gauche. [Pressinphoto / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Kylian Mbappé a été victime d’une fracture à un doigt, dimanche soir, lors de la défaite du Real Madrid contre le Celta Vigo en Liga (0-2).

Un match et une soirée à oublier. Le Real Madrid a concédé, dimanche soir, sa première défaite à domicile de la saison lors de la venue du Celta Vigo en Liga (0-2). Une rencontre que les Merengue ont terminée à neuf contre onze après les expulsions de Fran Garcia à l’heure de jeu, puis d’Alvaro Carreras dans les dernières minutes pour s’en être pris à l’arbitre.

Kylian Mbappé a, quant à lui, fini la partie sans trouver les chemins des filets et avec une fracture à l’annulaire de la main gauche, contractée en 2e période. Le capitaine de l’équipe de France a été touché lors d’une mauvaise chute, mais, malgré la douleur, il a pu aller jusqu’au terme de la rencontre avec un bandage à la main posé par le staff médical madrilène.

Le Real Madrid a terminé la rencontre face au Celta Vigo à neuf contre 11.
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Cette blessure, qui n’inspire pas d’inquiétude auprès du club espagnol, ne devrait pas empêcher l’attaquant français de tenir sa place, mercredi soir, lors de la venue de Manchester City à l’occasion de la 6e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Un rendez-vous capital pour le Real Madrid, aussi bien dans la course à la qualification directe pour les 8es de finale que pour l’entraîneur Xabi Alonso de plus en plus contesté dans la capitale espagnole.

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