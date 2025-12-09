Coupe du monde 2026 : le match entre l’Égypte et l’Iran au cœur des célébrations pour la diversité LGBTQ+, les deux pays mécontents

Le «Pride match» qui symbolisera la lutte contre l’homophobie et célébrera la communauté LGBTQ+ durant la Coupe du monde 2026, a été attribué pour la confrontation entre l’Égypte et l’Iran. Un choix qui fait polémique aux vues de ces deux pays qui condamnent l’homosexualité.

Ce sera une première dans l’histoire de la Coupe du monde. Lors de la prochaine édition de cette compétition, coorganisée par les États-Unis, le Mexique et le Canada du 11 juin au 19 juillet 2026, une rencontre nommée «Pride Match» mettra à l’honneur la communauté LGBTQ+. Ce lundi 8 décembre, la FIFA a annoncé la rencontre qui couvrira cet événement.

Désigné antérieurement au tirage au sort de la Coupe du monde 2026, le «match des fiertés», en français, aura lieu le 26 juin 2026, date à laquelle se jouera le match de la 3e journée du groupe G entre l’Égypte et l’Iran. Ce dernier se déroulera lors du week-end de la Fierté, au stade Lumen Field à Seattle, ville américaine comptant une importante communauté homosexuelle.

L’objectif : célébrer et mettre en valeur les événements de la Fierté à Seattle et dans tout le pays. «Il s’agit d’une expression, menée par la ville hôte, de l’engagement de Seattle et de l’État de Washington à créer un environnement accueillant et inclusif où chacun a sa place», a expliqué l’un des porte-paroles du comité consultatif local chargé d’organiser le «Pride Match», rapporte le média Outsports.

«Le football possède un pouvoir unique pour unir les peuples par-delà les frontières, les cultures et les croyances», a-t-il ajouté.

L’Iran et l’Égypte montent au créneau

Mais cet événement est loin de faire l’unanimité, surtout du côté de l’Iran. «Il s'agit d'une décision irrationnelle qui favorise un certain groupe», a fustigé mardi le président de la Fédération iranienne de football, Mehdi Taj, cité par l'agence de presse Isna.

«Nous et l'Égypte nous opposons à cette décision», a-t-il ajouté, sans faire mention du terme «match des fiertés». La télévision d'État iranienne a pour sa part indiqué que l'Iran allait «contester» cette décision auprès de la Fédération internationale de football.

En vertu du droit islamique, les relations sexuelles entre personnes de même sexe sont interdites en Iran et peuvent dans certains cas être punies par la peine de mort.

La Fédération égyptienne de football a quant à elle exprimé des objections similaires. Même si l’homosexualité n'est pas explicitement interdite en Égypte, elle est souvent punie par des lois formulées de manière vague prohibant la «débauche».

Lors du dernier Mondial au Qatar en 2022, une campagne en faveur de la communauté LGBTQ+ avait déjà suscité des tensions dans le pays appliquant lui aussi des lois strictes contre les personnes homosexuelles.