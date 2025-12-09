Coupe du monde 2026 : pourquoi les matchs seront-ils interrompus pendant trois minutes au milieu de chaque période ?

Les matchs de la Coupe du monde 2026, organisée l’été prochain au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique, seront interrompus pendant trois minutes au milieu de chaque période.

Ce sera l’une des nouveautés de cette 23e édition. Tous les matchs de la Coupe du monde 2026, organisée l’été prochain au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique, seront interrompus pendant trois minutes au milieu de la première et de la seconde période. La Fifa a en effet décidé d’instaurer des pauses fraîcheurs pendant la compétition.

Des pages de publicités ?

A la 22e minute de chaque période, les arbitres stopperont les rencontres pour permettre à l’ensemble des joueurs de s’hydrater, peu importe les conditions météorologiques. «Des pauses d’hydratation de trois minutes seront mises en place à chaque match, et ce indépendamment de l’endroit où se déroule la rencontre, de la température ou de la présence d’un toit. Le début et la fin des pauses seront signalés par un coup de sifflet de l’arbitre lors de chacune des deux mi-temps», a expliqué Manolo Zubiria, directeur compétition pour la Coupe du monde 2026 lors d’un rendez-vous à Washington.

Si le chronomètre ne sera pas arrêté pendant ces coupures, trois minutes seront automatiquement ajoutées au temps additionnel. Ces pauses pourront également permettre aux entraîneurs de discuter et de donner des consignes tactiques aux joueurs. Et cette décision fait suite à la Coupe du monde des clubs, qui s'est tenue l’été dernier sur le sol américain. De nombreuses critiques avaient été émises, liées en grande partie aux températures caniculaires notamment lors des matchs en pleine journée.

Mais certains diffuseurs pourraient profiter de ces pauses pour instaurer des pages de publicités au milieu des rencontres. Une pratique très courante dans plusieurs sports américains régulièrement entrecoupés par des encarts publicitaires.