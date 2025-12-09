Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Coupe du monde 2026 : pourquoi les matchs seront-ils interrompus pendant trois minutes au milieu de chaque période ?

Ces pauses pourront également permettre aux entraîneurs de donner des consignes aux joueurs. Ces pauses pourront également permettre aux entraîneurs de donner des consignes aux joueurs. [SUSA / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Les matchs de la Coupe du monde 2026, organisée l’été prochain au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique, seront interrompus pendant trois minutes au milieu de chaque période.

Ce sera l’une des nouveautés de cette 23e édition. Tous les matchs de la Coupe du monde 2026, organisée l’été prochain au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique, seront interrompus pendant trois minutes au milieu de la première et de la seconde période. La Fifa a en effet décidé d’instaurer des pauses fraîcheurs pendant la compétition.

Des pages de publicités ?

A la 22e minute de chaque période, les arbitres stopperont les rencontres pour permettre à l’ensemble des joueurs de s’hydrater, peu importe les conditions météorologiques. «Des pauses d’hydratation de trois minutes seront mises en place à chaque match, et ce indépendamment de l’endroit où se déroule la rencontre, de la température ou de la présence d’un toit. Le début et la fin des pauses seront signalés par un coup de sifflet de l’arbitre lors de chacune des deux mi-temps», a expliqué Manolo Zubiria, directeur compétition pour la Coupe du monde 2026 lors d’un rendez-vous à Washington.

Si le chronomètre ne sera pas arrêté pendant ces coupures, trois minutes seront automatiquement ajoutées au temps additionnel. Ces pauses pourront également permettre aux entraîneurs de discuter et de donner des consignes tactiques aux joueurs. Et cette décision fait suite à la Coupe du monde des clubs, qui s'est tenue l’été dernier sur le sol américain. De nombreuses critiques avaient été émises, liées en grande partie aux températures caniculaires notamment lors des matchs en pleine journée.

Sur le même sujet «Ce n’est pas l'idéal» : Didier Deschamps réagit aux horaires de l’équipe de France à la Coupe du monde 2026 Lire

Mais certains diffuseurs pourraient profiter de ces pauses pour instaurer des pages de publicités au milieu des rencontres. Une pratique très courante dans plusieurs sports américains régulièrement entrecoupés par des encarts publicitaires.

FootballCoupe du monde 2026Etats-Unis

À suivre aussi

Coupe du monde 2026 : voici le programme complet des rencontres, groupe par groupe
L'équipe de France fera son entrée dans la compétition contre le Sénégal.
Coupe du monde 2026 : le calendrier complet des matchs de l'équipe de France
Coupe du monde 2026 : voici tous les groupes avec les 48 pays qualifiés

Ailleurs sur le web

Dernières actualités