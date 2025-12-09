Football : pourquoi onze joueurs ont-ils été placés en prison en Turquie ?

En Turquie, onze footballeurs de première et deuxième divisions ont été placés en détention provisoire ce lundi. Neuf d'entre eux sont accusés d'avoir parié sur des matchs de leur propre équipe.

Un onze derrière les barreaux. Un tribunal d'Istanbul a ordonné lundi le placement en détention provisoire de 11 footballeurs de première et deuxième divisions turques accusés pour neuf d'entre eux d'avoir parié sur des matches de leur propre équipe, ont rapporté les médias en Turquie.

Parmi les cinq joueurs de première division inculpés figurent Metehan Baltaci, défenseur de Galatasaray, Alassane Ndao, ailier sénégalais de Konyaspor, et Mert Hakan Yandas, milieu de terrain de Fenerbahçe, accusé lui d'avoir parié sur des rencontres via une tierce personne.

💥 Fenerbahçe futbolcuları, Mert Hakan Yandaş, Çağlar Söyüncü ve İrfan Can Kahveci'nin yasa dışı bahis sitelerinde slot oynadığı görüntüler ortaya çıktı. pic.twitter.com/oXVKNqyITW — KIYAS (@kiyashaber10) December 8, 2025

Depuis l'annonce de l'affaire, des images de Mert Hakan Yandas pariant sur des sites illégaux ont refait surface en Turquie.

le football turc GANGRENÉ PAR LES PARIS SPORTIFS

Les juges ont ordonné le placement en détention provisoire de neuf autres suspects, dont les présidents de deux clubs de troisième division accusés de s'être entendus sur le résultat d'une rencontre lors de la saison 2023-2024. Dix-neuf suspects ont eux été remis en liberté sous contrôle judiciaire, parmi lesquels quatre joueurs de Süper Lig, la première division turque.

Une quarantaine de personnes avaient été arrêtées au total la semaine dernière dans le cadre d'une vaste enquête du parquet d'Istanbul sur des soupçons de paris illégaux et de matches truqués.

Ces investigations, qui secouent le football turc, ont déjà conduit à l'incarcération début novembre de six arbitres turcs et du président d'Eyüspor, un club de première division. La Fédération turque de football (TFF) a également révoqué le mois dernier près de 150 arbitres qu'elle accusait de parier activement sur des rencontres.

La TFF, qui dit vouloir «nettoyer» le football turc, a pour ce même motif infligé à 25 joueurs de première division et près de 1.000 autres évoluant en deuxième, troisième et quatrième divisions des peines de suspension allant jusqu'à douze mois.