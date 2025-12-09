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Football : Zinédine Zidane en passe de devenir actionnaire d’un club français

Zinédine Zidane pourrait être le successeur de Didier Deschamps sur le banc de l'équipe de France. [Zuma / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

D’après L’Equipe, Zinédine Zidane serait en passe de devenir actionnaire de l’Union Foot de Touraine, club né de la fusion entre le FC Ouest Tourangeau et les anciens clubs de Tours et Joué-lès-Tours.

En attendant de possiblement succéder à Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France, Zinédine Zidane aurait décidé de se relancer dans l’aventure de l’actionnariat. Selon les informations de L’Equipe, l’ancien n°10 des Bleus serait en passe de devenir actionnaire de l’Union Foot de Touraine, née de la fusion entre le Football Club de l’Ouest Tourangeau et des anciens clubs de Tours et Joué-lès-Tours après leurs liquidations.

Ainsi, autour de Basile Riboud, président du club et fils de Franck Riboud, plusieurs proches de l’ex-PDG de Danone auraient accepté d’investir environ 10.000 euros chacun dans l’équipe qui est deuxième de son groupe de National 3. Parmi eux, «ZZ», le dirigeant d’Accor Sébastien Bazin, l’ancien patron de L’Équipe Christophe Chenut, ou encore Frédéric Giscard d’Estaing.

L’objectif sera de bâtir un modèle solide pour attirer de nouveaux partenaires et permettre au club de monter au niveau professionnel.

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L’ancien entraîneur du Real Madrid aurait accepté par amitié pour Franck Riboud. Pour rappel, il y a quelques années, il s’était déjà impliqué dans le passé dans le projet d’Évian-Thonon-Gaillard. En 2012, Zidane avait aussi pris une participation dans le capital du club de Rodez Aveyron Football (L2).

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